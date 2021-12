Überfall in der Nordstadt: Zwei Unbekannte haben an der Schleswiger Straße einen Mann bestohlen.

Überfall Mann vor Kiosk in der Dortmunder Nordstadt ausgeraubt

Dortmund-Nordstadt. Ein 51-Jähriger ist am Dienstag von zwei bisher unbekannten Männern ausgeraubt worden. Tatort: ein Kiosk an der Schleswiger Straße.

Ein Dortmunder (51) ist am späten Dienstagabend von zwei Unbekannten vor einem Kiosk an der Schleswiger Straße in der Nordstadt ausgeraubt worden.

Das Opfer schildert den Vorfall so: Gegen 23.50 Uhr stand er vor dem Büdchen am Schleswiger Platz, als ihn plötzlich zwei Männer packten. Sie schlugen ihm ins Gesicht und zogen ihm Geld aus seiner Jacke. Dann rannten die beiden Richtung Missundestraße/Alsenstraße davon.

Beschreibung der Verdächtigen:

40 Jahre, 185cm, schwarze kurze Haare, schwarzer Trainingsanzug

35 Jahre, 170cm, schwarzer Bart, schwarze Weste mit Kapuze

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen: Wer hat den Raub beobachtet? Wer hat zur Tatzeit in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet? Hinweise an die Dortmunder Polizei: 0231/132-7441

