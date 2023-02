Mann verletzt Dortmunder (15) mit Messer – Tatort unbekannt

In der Dortmunder Nordstadt soll ein maskierter Mann einen Teenager mit einem Messer verletzt haben (Symbolbild)

Dortmund. In der Dortmunder Nordstadt hat ein Mann einen Jugendlichen mit einem Messer am Bein verletzt. An Tatzeit und Tatort kann er sich nicht erinnern.

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend in der Dortmunder Nordstadt einen Jugendlichen mit einem Messer verletzt. Der Junge habe die Schnittwunde aber erst später bemerkt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung – der Mann war schon längst weg.

Viel sei zur Attacke nicht bekannt, schreibt die Polizei weiter: Der Jugendliche habe gegen 21 Uhr auf der Krimstraße zwei Männer angesprochen und sie um Hilfe gebeten. Er habe eine Stichverletzung am Bein und brauche einen Krankenwagen. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Junger Dortmunder bemerkte Verletzung erst später

Bei der Polizei sagte der Teenager aus, ein unbekannter Mann habe völlig unvermittelt mit einem Messer auf ihn eingestochen – dann sei er weggegangen. Er selbst habe die Schnittverletzung an seinem Bein erst später bemerkt. Daher könne er sich nicht an Tatzeit und Tatort erinnern.

Die Polizei suchte rund um die Krimstraße nach dem Täter, aber ohne Erfolg. Täterbeschreibung:

175 bis 180cm

dunkel gekleidet

Kapuze über dem Kopf

Tuch über Mund und Nase

Wer kann Angaben zu Tat oder Täter machen? Hinweise an die Polizei Dortmund: 0231/132-7441.

