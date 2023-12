Mann nach Schlägen gestorben – Polizei fahndet mit Fotos

Ein 30-jähriger Dortmunder wird beschuldigt, einen Mann so stark geschlagen haben, dass dieser später an den Folgen verstarb.

Dortmund Ein Obdachloser aus Dortmund wird verdächtigt, einen Mann so massiv geschlagen zu haben, dass er starb. Jetzt fahndet die Polizei mit Fotos.

Im Fall einer Körperverletzung mit Todesfolge fahndet die Dortmunder Polizei jetzt mit Fotos nach dem Beschuldigten. Der 30-jährige Krystian Denis Wieclawek aus Dortmund wird dringend verdächtigt, einen Mann am Morgen des 4. Dezember an der Kampstraße in Dortmund mit Faustschlägen ins Gesicht so stark verletzt zu haben, dass er an den Folgen starb.

Die Dortmunder Polizei fahndet mit Fotos nach diesem 30-Jährigen nach einer Körperverletzung mit Todesfolge. Foto: Polizei Dortmund

Gegen den Dortmunder hat das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits Haftbefehl erlassen. Er soll der Obdachlosenszene angehören und wird als aggressiv und gewalttätig beschrieben. Die Dortmunder Polizei rät daher, den Tatverdächtigen nicht anzusprechen, sollte man ihm begegnen, sondern stattdessen den Polizei-Notruf 110 zu wählen.

Sollten Sie Angaben über den Aufenthaltsort des 30-Jährigen machen können, bittet die Dortmunder Polizei darum, die Hinweise der Kriminalwache zu melden unter 0231/132-7441. (red)

