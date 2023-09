Mann parkt Dortmunder Feuerwehrwache zu - Einsatz stockt

Vielleicht dachte er: super, ein freier Parkplatz! War dann aber leider die Ausfahrt der Feuerwehr- und Rettungswache am Steinsweg in Dortmund-Eichlinghofen.

Die Feuerwehr wollte Mittwoch (13.9.) gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz auf der Autobahn ausrücken - mit zwei Einsatzfahrzeugen, einem Löschgruppenfahrzeug und einem Drehleiterwagen. Doch sie wurde jäh an der eigenen Ausfahrt gestoppt, wie die Polizei Dortmund Freitag berichtete.

Ein VW-Caddy-Fahrer versperrte die Ausfahrt. Martinshorn und Blaulicht brachten ihn nicht aus der Ruhe beziehungsweise zum Wegfahren. Die Feuerwehr drehte lautstärkenmäßig noch einmal auf. Der Mann fuhr endlich ein Stück weiter, aber nicht weit genug. Die Feuerwehr kam immer noch nicht raus.

Also hieß es für zwei Einsatzkräfte: Aussteigen und es mit einer persönlichen Ansprache versuchen. Das wirkte. Der Mann fuhr weg. Die Polizei sucht ihn nun. Zudem leitete sie ein Strafverfahren wegen Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ein.

Um die anderthalb Minuten soll der Mann den Einsatz verzögert haben. Und dass, obwohl bei der Feuerwehr jede Sekunde zählt. (red)

