Mann mit Schreckschusspistole und Messer in abgestelltem Zug

Dortmund. Ein 25-Jähriger ist am Hauptbahnhof Dortmund festgenommen worden. Er saß mit Schreckschusspistole und Messer in einem bereits abgestelltem Zug.

Die Bundespolizei hat einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof festgenommen, der eine Schreckschusspistole und ein Messer bei sich getragen hat. Die Waffen habe er in der Nacht zum Mittwoch in einem abgestellten Zug der Linie RE1 auf einen Sitz neben sich gelegt, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Dortmund.

Der 25-Jährige habe sich gegenüber der Polizei kooperativ gezeigt und sich widerstandslos festnehmen lassen. Bedroht habe er niemanden. Zuvor hatte der Zugfahrer die Waffe bemerkt, sich im Führerhaus eingeschlossen und die Polizei gerufen.

Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Der 25-Jährige habe sich zu den Geschehnissen nicht äußern wollen, berichtet die Bundespolizei. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (dpa)

