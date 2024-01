Mann klaut Sammelspielzeug bei McDonalds in Dortmund

Dortmund Wegen eines Spielzeugs hat ein Dortmunder jetzt ein Verfahren am Hals. Er brach bei McDonalds eine Vitrine auf, wurde aber erwischt.

Diebstahl mit Waffe und Verstoß gegen das Waffengesetz: Wegen einer (gefühlten) Nichtigkeit hat ein Mann aus Dortmund jetzt ein Verfahren am Hals. Er wollte bei McDonalds am Dortmunder Hauptbahnhof ein Spielzeug rauben, schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung.

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr habe der 30-Jährige eine Vitrine in der Schnellimbiss-Filiale aufgehebelt, heißt es. Das Objekt seiner Begierde: ein Sammel-Kinderspielzeug. Ein Mitarbeiter beobachtete den Mann bei seinem Diebstahl und rief die Bundespolizei. Er hielt den Dieb solange fest.

Die Polizisten fanden neben dem Spielzeug aber noch mehr: Der Mann hatte ein verbotenes Einhand-Messer dabei. Außerdem sei der Mann, mit dem das Bundespolizei-Team schon öfter zu tun hatte, mit 0,2 Promille betrunken gewesen, heißt es weiter. Die Polizisten stellten das Messer sicher und leiteten ein Verfahren wegen Diebstahls mit Waffe, wegen besonders schweren Diebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

