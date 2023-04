Mann in Dortmund getötet – Polizei sucht flüchtigen Täter

Dortmund. In einem Mehrfamilienhaus im Dortmunder Stadtteil Hörde ist in der Nacht zu Samstag ein Mann getötet worden. Der Täter ist auf der Flucht.

In einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Hörde ist am frühen Samstagmorgen ein Mann (24) getötet worden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Samstagabend mit.

Der Täter sei auf der Flucht, heißt es. Viele Informationen gebe es noch nicht, erklärt Staatsanwältin Maribel Andersson auf Nachfrage. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne sie weder Angaben zum Verhältnis von Opfer und Täter machen noch die Tat selbst näher beschreiben. Ob das Opfer in einer Wohnung getötet wurde oder ob ein Streit vorausging – auch das ist bisher unklar.

Tötungsdelikt in Dortmund – Bisher kaum Hinweise zur Tat

Fest steht nur: Die Tat geschah Samstagnacht gegen 3 Uhr in einem Mehrparteienhaus an der Ermlinghofer Straße 5.

Jetzt sucht die Polizei Hinweise von Zeugen oder Zeuginnen: Wer hat zur Tatzeit einen Mann gesehen, der das Mehrfamilienhaus verließ? Wer kann Angaben zu Tat oder Täter geben? Die Beschreibung des gesuchten Mannes:

männlich

ca. 40 bis 45 Jahre

ca. 180 bis 185 cm

stabile Statur

graue Haare

graue Jacke mit langen Ärmeln

dunklen Hose

Hinweise nimmt die Kriminalwache Dortmund entgegen: 0231/1327441

