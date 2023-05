Polizei Mann flüchtet vor Polizei: Mit 130 km/h in der Baustelle

Dortmund. Ein 22-Jähriger flüchtet vor der Polizei in Dortmund – mit bis zu 130 km/h. Warum Poller den Einsatzkräften schließlich in die Karten spielen.

Eine Verfolgungsfahrt endet für einen 22 Jahre alten Dortmunder in der Nacht zu Samstag (13. Mai) vor Pollern auf einem Waldweg. Zwischenzeitlich raste der junge Mann mit bis zu 130 Stundenkilometern durch eine Baustelle, um vor der Polizei zu flüchten.

Los ging der Einsatz für die Beamten um 4.30 Uhr auf der Huckarder Straße in Dortmund. Als der Autofahrer die Beamten dort erblickte, raste er mit 110 Stundenkilometern davon – und das innerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

Durch eine Dortmunder Baustelle mit 130 Stundenkilometern

Die Polizisten fordern den 22-Jährigen mehrfach auf, seinen Wagen zu stoppen. Zwecklos. Der Mann, der zwei Beifahrer an Bord hatte, fuhr über die Emscherallee auf die Buschstraße davon. Dabei habe er mehrfach beinahe die Kontrolle über sein Auto verloren, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Spitzentempo erreichte der Mann in einer Baustelle auf der Buschstraße, als er laut Polizei mit 130 Stundenkilometern unterwegs war. Letztendlich bremsten den Autofahrer Begrenzungspoller auf einem nahe gelegenen, engen Waldweg.

Verdacht der Polizei: Waren Alkohol und Drogen im Spiel?

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Beifahrer durften nach der Feststellung ihrer Personalien gehen.

Da die Beamten den Verdacht hatten, dass der Dortmunder unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, nahm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. „Dabei leistete er erheblichen Widerstand“, so die Polizei.

Auf den jungen Mann kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte zu.

