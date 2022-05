Mann bittet Polizei um Schlafplatz – und bleibt 210 Nächte

Dortmund. Der Mann (35) wollte nur einen Schlafplatz für eine Nacht, aber die Bundespolizei gewährte ihm sofort 210 Nächte – in der JVA Dortmund.

So hat sich der Mann seine Übernachtung sicher nicht vorgestellt: Am Dienstag betrat er die Wache der Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof, um nach einem Schlafplatz zu fragen. Die Polizei hatte tatsächlich einen Platz – in der JVA, für 210 Nächte.

Am frühen Dienstagabend sei der 35-Jährige bei der Bundespolizei vorstellig geworden und bat um einen Platz für die Nacht, teilt die Behörde mit. Er gab den Beamten seinen Ausweis. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht wurde: Er hatte zwei Strafen nicht gezahlt – 480 Euro wegen Bedrohung und 1800 Euro wegen eines Angriffs auf Polizisten.

Der Verurteilte rief seine Mutter an und informierte sie über seine Festnahme. Da der 35-Jährige die Strafen nicht zahlen konnte, muss er für 210 Tage in Haft. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille.

