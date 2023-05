Zur Mai-Kundgebung des DGB kamen am Montag 2500 Menschen nach Dortmund. (Symbolbild)

Kundgebungen am 1. Mai

Kundgebungen am 1. Mai Mai-Demos in Dortmund: Rechte scheitern mit erster Anmeldung

Dortmund. 2500 Menschen zogen bei der DGB-Demo zum 1. Mai durch Dortmund. Auch die Neonazis marschierten auf – scheiterten aber mit ihrer ersten Anmeldung.

Jedes Jahr am 1. Mai ist in Dortmund die Sorge groß: Bleibt die Demo zum "Tag der Arbeit" friedlich? ) überfallen.

Auch für den 1. Mai 2023 waren mehrere Kundgebungen angemeldet worden – von DGB, Links und Rechts. Aber es blieb am Montag "weitgehend ruhig", bilanziert die Dortmunder Polizei.

2500 Menschen bei Mai-Kundgebund des DGB in Dortmund

An der traditionellen Mai-Kundgebung des DGB nahmen rund 2500 Menschen teil und zogen gegen 11 Uhr vom Theater hoch zum Westfalenpark.

Auf dem Dorstfelder Wilhelmplatz, einem bekannten Wohnort der Dortmunder Naziszene, fand ab 10 Uhr eine angemeldet Versammlung des linken Aktionsbündnisses BlockaDo statt. Rund 115 Personen hätten von dort aus beobachtet, wie mehrere Rechte zu einer Versammlung nach Recklinghausen abfuhren, schreibt die Polizei. Die Einsatzkräfte hätten BlockaDo-Demonstrierende davon abgehalten, zum Sammelpunkt der Rechten zu gelangen. Die BlockaDo-Versammlung endete gegen 18 Uhr.

Im Anschluss an die Rechts-Kundgebung in Recklinghausen habe in der Lüner Innenstadt ab 14.30 Uhr eine weitere Kundgebung von Rechtsextremisten stattgefunden, schreibt die Polizei weiter. Es nahmen rund 80 Personen teil. Dazu kamen zwei Gegenproteste mit insgesamt 200 Teilnehmenden.

Dortmunds Rechte marschieren unter strengen Auflagen

Für den frühen Montagabend hatten Dortmunds Rechte eine weitere Stand-Demo in Dorstfeld angemeldet – der Anmelder sagte sie aber spontan ab, erklärt die Polizei. Stattdessen meldete die Szene einen Demo-Zug an, den die Polizei allerdings untersagte. Erst mit der zweiten Anmeldung hatten die Neonazis Erfolg: Unter strengen Auflagen (Streckenführung, Versammlungsort, Erscheinungsbild) durfte die rechte Szene aufmarschieren. Gegen 17 Uhr starteten rund 80 Teilnehmende auf der Rheinischen Straße und gingen bis zum Dorstfelder Hellweg/Wörthstraße.

Parallel hatten sich auf der Rheinischen Straße wieder ein (angemeldeter) Gegenprotest mit 200 Teilnehmenden formiert. Immer wieder sei es "zu Laufspielchen mit der Polizei" gekommen, bilanziert die Dortmunder Behörde. Ansonsten sei es aber störungsfrei geblieben. Schon gegen 17.50 Uhr war der Spuk vorbei.

Die Dortmunder Polizei schrieb nach dem Demo-Tag vier Anzeigen wegen Beamtenbeleidigung, Sachbeschädigung an Einsatzfahrzeugen und des Diebstahls eines Kennzeichens von einem Dienstwagen. Zwei verdächtige Männer seien identifiziert, heißt es.

Überfall auf Dortmunder DGB-Demo am 1. Mai 2009

Die haben sich bei vielen ins Gedächtnis gebrannt: Der Überfall von Nazis auf die Dortmunder DGB-Kundgebung hatte ganz Deutschland schockiert. Über 300 Neonazis hatten sich am ersten Mai-Morgen am Hauptbahnhof versammelt – angeblich wollten sie weiter nach Siegen. Aber stattdessen stürmte die grölende Meute Richtung Innenstadt und traf am Theater auf den DGB-Demozug. Der rechte Mob stürmte auf die Teilnehmenden zu, warf Steine und wollte gezielt attackieren. Mehrere Polizisten wurden verletzt. Die Neonazis wurden eingekesselt und abtransportiert.

Erst 2012 startete der Prozess gegen zwei mutmaßliche Drahtzieher der Mai-Krawalle. Urteil: Freispruch – den Dortmunder Neonazis war nicht nachzuweisen, den rechten Mob vom Bahnhof aus angestachelt zu haben.

