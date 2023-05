Männer überfallen Spielhalle am Dortmunder Wall

Dortmund. Nach dem Raub auf eine Spielhalle in der Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei Hinweise: Wer hat einen Mann in beigem Trainingsanzug gesehen?

Überfall auf eine Spielhalle am Königswall in der Dortmunder Innenstadt: Zwei Männer haben am späten Freitagabend Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Das teilt die Polizei jetzt mit.

Das kriminelle Duo betrat die Spielhalle in der Nähe der Brückstraße gegen 23 Uhr. Einer der Männer bedrohte die Angestellte (40) mit einem Messer, ging hinter den Tresen und schnappte sich das Geld. Dann flüchtete mit seinem Komplizen in unbekannte Richtung, schreibt die Polizei.

Die Polizei fahndete vergeblich nach den Tätern und sicherte Spuren am Tatort. Die Täterbeschreibung:

zwei Männer

beide 25 bis 30 Jahre

bis 1,75 Meter

Ein Täter trug einen beigen Trainingsanzug.

Die Polizei sucht Hinweise: Wer hat am späten Freitagabend im Bereich Königswall 4 zwei verdächtige Männer gesehen? Info: 0231/1327441

