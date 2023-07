Mädchen (5) stürzt in Dortmund aus dem Fenster

Dortmund. Wohl aus dem ersten Stock ist ein Kind in Dortmund-Nette gefallen. Es konnte selbstständig aufstehen, kam aber dennoch ins Krankenhaus.

Der Rettungsdienst der Feuerwehr Dortmund sowie der Kindernotarzt sind Mittwochmorgen (19. Juli) zu einem Einsatz in den Weckherlinweg nach Dortmund-Nette ausgerückt.

Ein fünf Jahre altes Mädchen ist aus dem Fenster eines Wohnhauses gestürzt, wahrscheinlich aus dem ersten Stock. Das Kind lag nach Angaben der Feuerwehr auf der Wiese, sei wach und ansprechbar gewesen. Es konnte zudem selbstständig aufstehen. Dennoch wurde es ins Klinikum Nord gebracht.

Wieso die Fünfjährige aus dem Fenster stürzte, ist unklar. Die Polizei Dortmund ist zwecks weiterer Ermittlungen nicht eingeschaltet worden. Cirka eine Stunde habe der Einsatz inklusive Transport in die Klinik gedauert, so die Feuerwehr.

Feuerwehrsprecher André Lüddecke appelliert an Eltern, ihre Kinder nie unbeaufsichtigt in die Nähe von Fenstern zu lassen. Kinder könnten Geschwindigkeit, Entfernungen und auch Höhe noch nicht so gut einschätzen und so unbeabsichtigt hohe Risiken eingehen. (JaK)

