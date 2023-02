Lottogewinner Chico weint bei sternTV – Heute große Doku

Dortmund. Bei sternTV sprach Lottogewinner Chico über seine Spenden nach dem Erdbeben in der Türkei. Am Donnerstag läuft eine große Doku über sein Leben.

Wieder einmal beweist Lottogewinner Kürsat "Chico" Yildirim, dass er mit seinem Geld auch Gutes bewirkt. Bei sternTV war der Dortmunder am Mittwoch zu Gast und sprach unter anderem über eine Hilfsaktion für die Erdbeben-Opfer in der Türkei. Am Donnerstag läuft dann die große Doku über sein Leben.

Mehr über Lottogewinner Chico aus Dortmund:

"Ich finde das wunderschön, dass die ganze Welt sich gerade bewegt, um zu helfen. Aber muss sowas passieren, damit sich alle gegenseitig unterstützen? Das muss doch immer so sein!", gibt der Dortmunder bei Moderator Steffen Hallaschka zu bedenken.

Lottogewinner Chico: Erdbeben-Spenden statt Tierhilfe

Eigentlich habe Chico diese Woche eine Tierhilfe-Aktion starten wollen, heißt es im Stern-TV-Beitrag. Aber daraus wird jetzt eine Erdbeben-Hilfsaktion: Gemeinsam mit der Dortmunder Spedition Bärens und Löwen hat Chico zu Spenden aufgerufen. Bis Sonntag können an der Breisenbachstraße (Mengede) noch Decken, Windeln, Winterkleidung und Co. abgegeben werden. Dann fahren die 40-Tonner ins Erdbebengebiet.

Einen Laster habe der Lotto-Millionär für sich selbst reserviert, erklärt Spediteur Onur Karahan im Stern-TV-Beitrag. "Kosten spielen keine Rolle, hat er gesagt", meint Karahan. 2000 warme Decken, Wärmflaschen und vieles mehr soll Chico gekauft haben.

Doku über Lottogewinner Chico bei sternTV

Monatelang hat das sternTV-Team Lottogewinner Chico begleitet. Die große Doku über sein Leben läuft am Donnerstagabend auf RTL. Darin kommen unter anderem Mutter Hatice und Bruder Yunus zu Wort.

Ausschnitte aus der Doku zeigte RTL schon am Mittwoch bei sternTV. Darin ist auch die emotionale Seite des coolen Lotto-Millionärs zu sehen: Als sich Chico mit einem alten Freund trifft (einem Syrien-Flüchtling, dem er ein Flugticket in die Heimat spendiert hat), brechen bei Chico die Tränen aus. Auch bei dem Gedanken an seine Zeiten in der JVA Dortmund werden Chicos Augen feucht.

Doku über den Dortmunder Kürsat Yildirim am Donnerstag auf RTL:

"Plötzlich reich – Das neue Leben von Lottokönig Chico"

sternTV-Spezial

RTL, Donnerstag 22.35 Uhr

Mehr über Lottogewinner Chico aus Dortmund:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund