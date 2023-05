Lotto-Millionär Chico (42) lebt noch zu Hause bei den Eltern

Dortmund. Chico hat Millionen auf dem Konto - aber keine eigene Wohnung. Der Lotto-Millionär wohnt noch bei seinen Eltern - die sind jedoch selten da.

Lottogewinner Chico hat keine eigene Wohnung. „Ich bin glücklich bei meinen Eltern. Die sind sowieso nur ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr in der Türkei. Und die Preise für Häuser in Dortmund sind gerade zu hoch“, sagte der 42-Jährige der „Süddeutschen Zeitung“.

Mehr über Lottogewinner Chico aus Dortmund:

Er hasse es, allein zu sein, sagt Chico, führe aber in der Dortmunder Nordstadt ein selbstständiges Leben. „Meine Eltern haben gesagt: Deine beiden Brüder sind weg, wir haben eine große Wohnung, da sind ja drei Schlafzimmer. Die freuen sich, wenn ich bei ihnen bin. Und ich freue mich auch, ich komme nach Hause, und Mama ist da.“

Vor dem Lottogewinn regelmäßig Kokain konsumiert

Vor seinem Lottogewinn habe er regelmäßig Kokain konsumiert. Nachdem er die gewinnbringenden Scheine gekauft hatte, war er mehrere Tage unterwegs. „War voll am Konsumieren, am Koksziehen, am Trinken. Ich war in Bordells, Spielbanken, überall. Wenn ich sehr viel Geld habe, fahre ich nach Düsseldorf, nach Köln oder Essen. Da kennt mich ja keiner. Da kannst du rumlaufen wie ein Penner“, sagte er im „SZ“-Interview. Von seinem Lottogewinn habe er erst von einem Freund aus der Türkei erfahren. Der habe für ihn die Zahlen seines Lottoscheins kontrolliert.

Chico, unter bürgerlichem Namen Kürsat Yildirim, hatte im September 2022 fast zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. Anschließend sorgte er mit dem Kauf eines teuren Sportwagens, aber auch zahlreichen Spenden für viel Medienaufmerksamkeit. Zuletzt startete er eine Aktion bei Youtube - seine Fans sollen ihm dort ihre innigsten Wünsche verraten. (dpa)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund