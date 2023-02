Auf der Fahrt zum Einsatz ist am Montagabend ein Feuerwehrwagen in einen Unfall verwickelt worden.

Hellweg Löschfahrzeug verunglückt auf Einsatzfahrt in Dortmund

Dortmund. Auf dem Weg zum Einsatz wurde ein Löschfahrzeug der Dortmunder Feuerwehr selbst zum Rettungs-Fall: Auf einer Hellweg-Kreuzung krachte es.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am frühen Montagabend ein Löschfahrzeug der Dortmunder Feuerwehr in einen schweren Unfall verwickelt worden. Auf der Kreuzung Asselner Hellweg/Asselburgstraße in Asseln krachte ein Auto den Lkw.

Die Fahrerin kam nicht selbstständig aus dem stark zerbeulten Auto. Die Rettungskräfte befreiten und betreuten sie. Ein kleines Feuer im Motorraum des Kleinwagens wurde direkt gelöscht. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand – aber beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wohnungbrand in Brackel stellte sich als harmlos heraus

Der Wohnungsbrand in Brackel, zu dem die Feuerwehr gegen 18.30 Uhr eigentlich unterwegs war, stellte sich als harmlos heraus: Angebranntes Essen auf einem nicht abgeschalteten Herd hatte stark geraucht. Auch dort wurde niemand verletzt.

