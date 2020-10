Sperrung Lkw verliert viel Diesel - A2 in Dortmund weiter gesperrt

Dortmund. Die A2 ist zwischen Dortmund-Mengede und dem Kreuz Nordost für Reinigungsarbeiten weiter gesperrt. Ein Lkw verlor mehrere Hundert Liter Diesel.

Pendler, die die A2 und die A45 nutzen, müssen am Freitagmorgen im Raum Dortmund mehr Zeit einkalkulieren. In der Nacht zu Freitag hatte ein Lkw auf der Fahrbahn in Richtung Hannover mehrere Hundert Liter Diesel verloren.

Laut Auskunft der Autobahnpolizei hatte der Lkw gegen 2 Uhr einen Reifenplatzer, dabei wurde auch der Tank im Mitleidenschaft gezogen und der Kraftstoff lief aus. Menschen wurden nicht verletzt, es blieb bei Sachschaden.

Umleitung über A45 und B1 überlastet

Bis die Unfallfolgen beseitigt sind, dauert es aber noch. Zunächst sollte die Dieselspur bis 9 Uhr beseitigt sein. Da die beiden Kehrmaschinen aber voll sind und geleert werden müssen, zieht sich die Freigabe aber etwas länger hin.

Voraussichtlich bis 10 Uhr ist die A2 zwischen Mengede und dem Kreuz Nordost deshalb noch gesperrt. Der Verkehr wird ab dem Autobahnkreuz Dortmund-Nordwest auf die A45 umgeleitet. Auch die Umleitungsstrecken sind überlastet. (red)