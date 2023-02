Autobahn gesperrt Lkw-Unfall auf A1 – Dortmunder Polizei zeigt 20 Gaffer an

Dortmund. Bei einem schweren Unfall auf der A1 hatte die Dortmunder Polizei am Donnerstag an zwei Fronten zu kämpfen: Viele Fahrer filmten die Szenerie.

Schwerer Unfall auf der A1 in Dortmund: Zwischen Schwerte-Lichtendorf und dem Kreuz Dortmund/Unna sind am Donnerstagmorgen zwei Lkw kollidiert. Ein Fahrer (39) wurde schwer verletzt, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der Unfallfahrer aus Hagen hatte gegen 7.35 Uhr nicht gesehen, dass der Sattelzug vor ihm abgebremst hatte. Sein 7,5-Tonner krachte voller Wucht in den Lkw aus Menden. Dessen Fahrer (45) kam mit dem Schrecken davon – der Hagener aber wurde im Fahrzeuig eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn in einer aufwändigen und langwierigen Aktion befreien. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Unfall auf A1 bei Dortmund – Fahrer eingeklemmt

Warum der 39-Jährige auf seinen Vordermann auffuhr, ist derzeit nicht klar, schreibt die Polizei weiter. Der Unfall-Laster und ein Anhänger des vorderen Lkw wurden abgeschleppt.

Die A1 Richtung Norden war ab 8 Uhr gesperrt. Kurz danach landete ein Rettungshubschrauber. Die Polizei leitete den Verkehr ab Westhofener Kreuz ab und sperrte in Schwerte die Auffahrt Richtung Bremen. Erst gegen 10 Uhr konnte der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei – um 11.26 Uhr wurde die Sperrung komplett aufgehoben. Der Stau war entsprechend lang.

Rettungsarbeiten per Handy gefilmt – Polizei schreibt Anzeigen

Zusätzlich zum Unfall hatte die Polizei auch an anderer Front zu kämpfen: Aus mehreren vorbeifahrenden Autos und Lkw heraus wurde die Szenerie dreist gefilmt. Der Fahrer eines Sprinters ließ sogar ein Kind (die Polizei schätzt es auf 8 bis 12 Jahre) die Rettungsarbeiten mit einem Handy aufnehmen. Die Beamtinnen und Beamten notierten die Kennzeichen und leiteten über 20 Verfahren ein.

