Lebensgefahr: Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall auf der Leni-Rommel-Straße in Dortmund-Brackel schwerst verletzt.

Lebensgefahr Lkw überrollt Radfahrer in Dortmund – Hubschrauber landet

Dortmund. Horror-Unfall in Dortmund: Ein Lkw hat am Mittwoch einen Radfahrer überrollt. Ein Rettungshubschrauber musste mitten auf der Hauptstraße landen.

Ein Radfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem schweren Unfall in Dortmund-Brackel lebensgefährlich verletzt worden. Ein Sattelzug habe den Unterkörper des Mannes komplett überrollt, erklärt Feuerwehrsprecher André Lüddecke. Die Feuerwehr befreite das stark blutende Unfallopfer unter der Hinterachse der Zugmaschine – das Fahrrad blieb unter der Vorderachse stecken.

Der Mann, der allein mit dem Rad unterwegs war, erlitt multiple Verletzungen an Hüfte und beiden Beinen, so Lüddecke. Er kam per Rettungswagen ins Klinikum Nord. Auch der DRF-Rettungshubschrauber "Christoph Dotmund" war auf der Unfallkreuzung gelandet (Leni-Rommel-Straße/Oberdorfstraße gegenüber Edeka), flog aber leer wieder ab. Der Fahrer der ausländischen Zugmaschine wurde psychologisch betreut.

Wie es am Mittwochnachmittag zu dem Unfall kam ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Leni-Rommel-Straße war zwischen Brackeler Hellweg und Oberdorfstraße bis in den Abend gesperrt.

