Lkw-Brand auf der A2 bei Dortmund: Starker Rauch und Staus

Dortmund Wegen eines brennenden LKW auf der A2 bei Dortmund kommt es zu Stau in beide Richtungen. In Richtung Hannover ist nur eine Spur frei.

Wegen eines brennenden Lkw auf der A2 bei Dortmund in Fahrtrichtung Hannover ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Vollsperrung der Autobahn gekommen. Laut Polizei Dortmund fing gegen kurz nach sechs Uhr der Reifen eines Lkw-Anhängers Feuer. Das Feuer ging daraufhin auch auf den Hänger, beladen mit Leergut, über, sodass der gesamte Lkw in Flammen stand.

10 Kilometer Stau auf A2 bei Dortmund: Richtung Hannover nur eine Spur frei

Die A2 wurde durch die Polizei und Feuerwehr zunächst in Richtung Hannover gesperrt. Aktuell ist eine Spur frei, auf der zweiten wird weiterhin gelöscht. Es staut sich rund zehn Kilometer bis Henrichenburg. Die Gegenfahrbahn in Richtung Oberhausen wurde wegen der starken Rauchentwicklung auch kurzzeitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben.

Der Einsatz der Feuerwehr dauert weiter an. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Lkw-Anhänger muss abgeschleppt werden. (as)

