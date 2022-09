Liegen unmöglich: Zoff um Dortmunder "Anti-Obdachlosen-Bank"

Dortmund. Ärger um eine Bank in Dortmund: Um Obdachlose fernzuhalten, wurde ein Modell mit Mittellehnen aufgestellt. Eine Anwohnerin hatte sich beschwert.

Eine Sitzgelegenheit erregt in Dortmund die Gemüter: Eine brandneue Bank mitten im Kreuzviertel musste einer (noch neueren) Bank mit Mittel-Armlehnen weichen. Eigentlich kein Problem – denn das Modell ist offiziell eine Seniorenbank, aus der man sich besser in den Stand drücken kann. Standard in modernen Kurparks.

Aber diese Bank hat einen faden Beigeschmack. Sie wurde nicht als Seniorenbank aufgestellt, sondern als "Nur-Sitz-Bank". Oder noch treffender: als "Anti-Obdachlosen-Bank". Denn liegen kann man darauf nicht.

Bank gegenüber: Anwohnerin beschwert sich über Müll

Wie kam es zum Bank-Tausch? In den letzten Monaten wurden im Zuge des stadtweiten Programms "Jeder Straße eine Bank" überall im Viertel Sitzbänke aufgestellt. Auch an der Ecke Sonnenstraße/Poppelsdorfer Straße. Schnell kam die Beschwerde einer Anwohnerin: Die Bank sei ein Schandfleck. Dreck, Müll, Obdachlose, trinkende Studierende – all das behagte ihr nicht. Sie bat die Stadt, die Bank wieder zu entfernen.

Aber die Stadt hielt an ihrer Entscheidung fest, möglichst viele Verweil-Orte in Dortmunds Vierteln anbieten zu wollen. Die Bank sollte also bleiben – aber zugleich wollte man die erboste Anwohnerin besänftigen. Also wurde die Bank gegen das Modell "nur sitzen, nicht liegen" ausgetauscht.

"Dilemma-Situation: Wem sollten wir Recht geben?"

"Im Nachhinein muss ich sagen: Das war ein schlechter Kompromiss", meint Bezirksbürgermeister Friedrich Fuß. "Aber wir waren in einer Dilemma-Situation: Wem sollen wir Recht geben?" Schließlich hätten Menschen unterschiedliche Toleranzgrenzen, wenn's um Sauberkeit geht. "Und die Anwohnerin hatte eben eine niedrige Toleranz."

Glücklich sei er mit der Lösung nicht, so Fuß. Schon der Standort sei ein "Un-Ort" – versteckt hinter parkenden Autos, mit der S-Bahn-Mauer im Rücken, auf einem engen Gehweg, den auf dieser Straßenseite niemand nutzt. Zudem führt direkt neben der Bank eine Stahlbrücke über die Schienen, unter der immer Obdachlose schlafen.

"Muss die Bank da wirklich stehen? Oder haben wir uns damit einen neuen problematischen Ort geschaffen?", fragt sich der Bezirksbürgermeister. Ein Veto habe allerdings keine Partei eingelegt – weder beim Standort noch bei der Wahl des neuen Modells.

Fraglich, ob die "Nur-Sitz-Bank" bleibt

Weitere Bänke dieser Art schließt Friedrich Fuß fürs Dortmunder Kreuzviertel erstmal aus. Und ob die "Anti-Obdachlosen-Bank" an der Poppeldorfer Straße bleibt, sei auch fraglich: In der nächsten Bezirksvertretung Mitte Oktober werde zur Diskussion gestellt, das alte Modell zurückzuholen.

