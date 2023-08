Für viele Menschen in Dortmund sind Online-Lieferdienste wie Flink, Picnic, Flaschenpost und Co. eine Entlastung. (Archivfoto)

Online-Einkauf Lieferdienste: Diese Online-Supermärkte gibt es in Dortmund

Dortmund. Den Supermarkt-Einkauf per Handy vom Sofa aus erledigen? Für viele ist das längst Alltag. Unsere Übersicht über Online-Lieferdienste in Dortmund.

Stressiger Arbeitstag und der Kühlschrank ist leer? Dann nochmal aufraffen und zum Supermarkt gehen? Zum Glück lässt sich der Einkauf mittlerweile auch ganz einfach per Handy vom Sofa aus erledigen. Für viele Dortmunderinnen und Dortmunder spielen Online-Lieferdienste wie Picnic, Flaschenpost und Co. bereits eine feste Rolle im Alltag. Wir haben eine Übersicht.

Flaschenpost

Das ehemalige Startup aus Münster, das seit Ende 2020 zu Dr. Oetker gehört, gibt es auch in Dortmund. Anders, als man vom Namen her denken mag, kann man bei Flaschenpost nicht nur Getränke, sondern auch Lebensmittel zu sich nach Hause bestellen. Der Mindestbestellwert bei Flaschenpost liegt bei 29 Euro. Die Liefergebühr beträgt 3,90 Euro. Kostenlose Lieferung gibt es ab einem Warenwert von 59 Euro.

Lieferzeiten: Montags bis samstags, 9 bis 21 Uhr

Flink

Flink liefert bereits in über 100 Städten Supermarkt-Produkte mit dem Fahrrad. Auch in Dortmund lassen sich Lebensmittel so einfach online bestellen. Der Mindestbestellwert liegt hier bei 20 Euro, die Liefergebühr bei 3,99 Euro.

Lieferzeiten: Montags bis donnerstags, 8 bis 23 Uhr, freitags und samstags 8 bis 0 Uhr

Picnic

Lieferzeiten: Täglich, 11 bis 21 Uhr

