Lichterweihnachtsmarkt: Zirkuszelt für wetterfeste Konzerte

Der Lichterweihnachtsmarkt im Dortmunder Fredenbaumpark aus der Luft betrachtet. In den vergangenen Jahren lockte der Markt viele Besucher und Besucherinnen nach Dortmund. 2023 geht er länger als in den Vorjahren (Archivfoto).

Dortmund. Bands wie In Extremo oder VNV Nation treten auf. Mit der magischen Kinderwelt hat der Mittelaltermarkt etwas für die ganze Familie zu bieten.

Der „Phantastische Mittelalter Lichterweihnachtsmarkt“ (PLWM) im Dortmunder Fredenbaumpark ist weit über Dortmund hinaus beliebt und lockt Hunderttausende Menschen. Da passt es, dass der Weihnachtsmarkt im Jahr 2023 eine Woche länger geht als im Jahr zuvor - nämlich bis zum 7. Januar 2024. Start ist Donnerstag, 23. November 2023.

Es gibt wieder viele Konzerte und einen stimmungsvollen Markt. Die Besucherinnen und Besucher können im Licht Tausender Fackeln und Feuer rund um einen See mit einer schwimmenden Brücke flanieren. Vom Drachenland mit Drachenskulpturen über die mittelalterlichen Marktgassen mit ihren historischen Händlerständen und Handwerksvorführungen bis hin zu dem von vielen Fackeln beleuchteten Piratenlager mit Schiffswrack gibt es wieder viel zu sehen.

Die „magische Kinderwelt“ lockt mit Holzpferden zum Ausritt, Bällebad zum Toben und einem mittelalterlichen Karussell.

Mehrfach täglich sowie zum Abschluss jedes Markttags gibt es ein Feuerspektakel.

Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund: Monster-Hai Bruce ist wieder wohlauf

Im vergangenen Jahr war der Schreck groß: Bruce, die 15 Meter lange und fünf Meter hohe Monster-Hai-Skulptur, hatte bei einer starken Windböe geschwächelt und war - einfach umgekippt. Die Ursache war schnell gefunden. Nutrias hatten sich unter Bruce eingenistet. Der Bau ihrer Burg hatte den Hai-Unterbau instabil gemacht.

Doch Bruce hat den Kopf über Wasser gehalten. Wie die Veranstalter via Facebook Mitte Oktober mitteilten, habe der Monster-Hai den „hinterhältigen Angriff“ überlebt und sei „wieder fit und gesund aus der Tierklinik zurück“ Und er fragt: „Besucht Ihr mich auf dem PLWM 2023?“

Neben dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt sind die Konzerte mit Bands aus der Mittelalterrock- und Folkrock-Szene Höhepunkte im Fredenbaumpark. Neu in diesem Jahr wird das Acht-Master-Zirkuszelt auf der Fläche der bisherigen Konzertarena in der Mitte des Marktgeländes sein. Damit sind die Konzerte erstmals wetter- und kältefest.

Unter anderem treten folgende Bands beim Lichterweihnachtsmarkt auf:

In Extremo (Freitag, 1. Dezember)

Subway To Sally (Freitag, 22. Dezember)

VNV Nation und Special Guests (Sonntag, 10. Dezember)

Versengold (Samstag, 16. Dezember)

Feuerschwanz (Freitag, 15. Dezember)

Fiddler’s Green (Freitag, 22. Dezember)

Völkerball (Samstag, 30. Dezember)

Dazu kommen ASP, Faun, dArtagnan, Eivør, Mr. Hurley, Die Pulveraffen, Ye Banished Privateers, Letzte Instanz, Finntroll, Rauhbein, Manntra, The O´Reillys and the Paddyhats, Diary of Dreams, Harpyie, Two Minds Collide, Tvinna, die Gossenpoeten und noch einige mehr.

In Extremo spielen beim Lichterweihnachtsmarkt im Dortmunder Fredenbaumpark (Archivfoto). Foto: Hendrik Schulz / WP

Öffnungszeiten, Ticketkauf und viele weitere Infos zum Lichterweihnachtsmarkt

Die Öffnungszeiten variieren, ein Blick auf die Webseite phantastischer-lichterweihnachtsmarkt.de lohnt sich daher.

Generell gilt hinsichtlich der Öffnungszeiten:

donnerstags 15 bis 22.30 Uhr

freitags 15 bis Mitternacht

samstags 13 bis Mitternacht

sonntags 13 bis 20 Uhr

Eintritt:

Erwachsene 15 Euro

Kinder (7 bis 15 Jahre) 9 Euro

Jüngere Kinder zahlen nichts

Die Tickets sind zugleich gültig für Bus und Bahn.

Die Konzerte kosten extra und beinhalten den Zutritt zum Weihnachtsmarkt. Umgekehrt aber kommt man mit einem Markt-Ticket nicht in ein Konzert. Die Konzertkarten starten bei 33 Euro und gehen hoch bis 60 Euro.

Viele weitere Informationen sowie Ticketbuchungen für Weihnachtsmarkt und Konzerte gibt es hier: phantastischer-lichterweihnachtsmarkt.de. (JaK)

