Letzter großer Trödelmarkt im Westfalenpark für dieses Jahr

Der letzte von insgesamt nur zwei großen „Flo(h)rian-Trödelmärkten“ im Dortmunder Westfalenpark steigt am Sonntag, 24. September, 11 bis 18 Uhr.

Der beliebte Trödelmarkt erstreckt sich wieder über einen Großteil des Parks und hat von Antiquitäten über Kunsthandwerk bis Spielzeug eine Menge zu bieten. Außerdem gibt es Stände mit Essens-Angeboten.

Der Eintritt kostet für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren 3,50 Euro. Es gibt aber auch günstigere Gruppentarife. Schneller geht’s, wenn man Tickets im Voraus online bucht.

Zudem lädt der Kindertrödelmarkt „Flö(h)chen“ auf der Wiese an der Park-Akademie zum Bummeln ein. Hier verkauft der Nachwuchs im Alter von 8 bis 14 Jahren seine Bücher, Kinderkleidung und Spielsachen.

Darüber hinaus feiert der Westfalenpark an diesem Sonntag den Weltkindertag. Familien und Kinder können im Regenbogenhaus von 13 bis 17 Uhr die Kinderrechte auf kreative und unterhaltsame Weise entdecken.

Besucher des Westfalenparks sollten unbedingt die ausgewiesenen Parkplätze nutzen, teilt die Stadt Dortmund mit. Parken in Wohngebieten oder Nebenstraßen könne zu Strafzetteln und Bußgeldern führen. Zudem beeinträchtige das die Menschen, die dort wohnen.

Im Jahr 2023 gibt es erstmals nur zwei „Flo(h)rian-Trödelmärkte“. In den Jahren zuvor hatte es immer vier Märkte gegeben. Der Personalmangel sei verantwortlich für das zusammengestrichene Angebot. Aber auch bei einer besseren Personaldecke - der letzte Termin im Herbst wird dennoch auf Dauer gestrichen. Grund ist laut Stadt die Dunkelheit bei Auf- und Abbau. (red)

