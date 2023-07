Einsatz für die Polizei: In Dortmund ist am Freitag eine Leiche gefunden worden.

Polizei Leichenfund in Dortmund: Körper auf Waldweg entdeckt

Dortmund. Einsatz für die Polizei Dortmund: Spaziergänger haben am Freitag eine Leiche auf einem Waldweg in der Näher der Straße „Im Weißen Feld“ gefunden.

Einsatz für die Polizei Dortmund an der Straße „Im Weißen Feld“ ist am Freitag eine Leiche gefunden worden. Nach ersten Informationen fanden Spaziergänge die Leiche in der Nähe der Straße auf einem Waldweg.

Leichenfund in Dortmund: Spaziergänge finden Körper auf Feldweg

Die Polizei Dortmund konnte auf Nachfrage den Fund der Leiche bestätigen. „Es handelt sich vermutlich um einen Obdachlosen“, teilt eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mit. Die Kriminalpolizei sicherte am Freitag Spuren vor Ort. (ck)

