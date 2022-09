In der Dortmunder Nordstadt wurde ein Mann erstochen. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Gewalttat Leiche in Dortmunder Hinterhof – Verdächtiger festgenommen

Dortmund. Nach einem Tötungsdelikt in der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Er soll einen 47-Jährigen erstochen haben.

Nur wenige Stunden nach einer Bluttat in der Dortmunder Nordstadt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Die Leiche eines 47-jährigen Mannes war am Dienstagmorgen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Clausthaler Straße gefunden worden.

Der Tote habe mehrere Stichverletzungen aufgewiesen, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund. Schon in der Nacht nach der Tat am Nordmarkt nahm die Polizei einen Verdächtigen fest. Der festgenommene Marokkaner (28) werde am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, schreibt die Polizei weiter.

Nähere Informationen zu Tat, Opfer und Täter geben die Behörden derzeit nicht heraus. Die Ermittlungen laufen.

