Feuerwehr-Einsatz Leerstehendes Wohngebäude in Dortmund steht in Flammen

Dortmund In einem leerstehenden Gebäude in Dortmund bricht ein Brand aus. Für die Feuerwehr beginnt ein stundenlanger Großeinsatz mit etlichen Kräften.

Ein Feuer im Dortmunder Süden hat in der Nacht zum Samstag zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung geführt. Laut Feuerwehr war der Brand an der Stockumer Straße gegen 1.45 Uhr ausgebrochen. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Bevölkerung wurde auch über die Warn-App Nina informiert.

In dem leerstehenden Gebäude hatte ein Obdachloser übernachtet. Der hatte sich allerdings selbst ins Freie retten können. Als die Feuerwehr eintraf, stand das zugewachsene Wohnhaus bereits in Vollbrand. In der Spitze waren rund 100 Kräfte im Einsatz. Nach mehreren Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

Am Vormittag rückte dann ein Bagger des Technischen Hilfswerks an, um die Dachhaut abzutrennen. So hoffte die Feuerwehr, auch die letzten vorhandenen Glutnester abzulöschen. Berichte, dass es sich bei dem Gebäude um einen früheren FKK- oder Saunaclub handelt, konnte ein Sprecher der Feuerwehr auf Nachfrage nicht bestätigen. (red/dpa)

