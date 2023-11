Eröffnungstermin Hofladen mitten in der Stadt – das ist neu in Dortmund

Dortmund/Ostbüren. Ein Hofladen mitten in der Stadt? Das ist neu in Dortmund. Ab sofort gibt's mitten im Kreuzviertel Grillgut, Fleisch und Gemüse aus Fröndenberg.

Früher Hubertus-Grill, bald Hofladen: Der Hof Dahlhoff aus Fröndenberg-Ostbüren zieht nach Dortmund. Damit kommt ein krasser Gegensatz ins ehemalige Ladenlokal des Kult-Imbiss an der Kreuzstraße. Statt Massen-Currywurst gibt's im neuen farm2city by Hof Dahlhoff nur Fleisch aus artgerechter Haltung – und dazu noch eine Menge mehr.

Eröffnet wird der neue Hofladen am Freitag (24. November 2023) um 10 Uhr. Zum Einstand gibt's am Freitag und Samstag (11 bis 19 Uhr) Mamas Waffeln und hausgemachte Bratwurst – für "kleines Geld", sagt Hof-Chef Sebastian Becker-Dahlhoff (33).

Becker-Dahlhoff hat den Hof seiner Familie 2016 übernommen. "80 Hektar hatten wir da. Jetzt sind es 115 Hektar", sagt er. Der junge Landwirt hat also noch viel vor. An Vermarktungsideen mangelt es ihm nicht – und an Mut erst recht nicht. Er hat viel Geld investiert, um den Familienbetrieb voranzubringen.

Hof Dahlhoff on Fröndenberg-Ostbüren: Artgerechte Haltung und Gemüse ohne Chemie

Den heimischen Hof in Fröndenberg-Ostbüren (etwa 5 Kilometer von Unna) hat Becker-Dahlhoff komplett auf tiergerechte Haltung umgestellt. Auf Chemie verzichte er – bio-zertifiziert sei er aber nicht, sagt er.

"Wir haben auch einen Hofladen, aber da werden wir gar nicht alles los", meint der engagierte Landwirt. Auf der Welle des Regional-Booms während Corona kam 2020 ein neues Standbein dazu: Becker-Dahlhoff verkauft seine Produkte seither auch über die Marktschwärmer, eine Verkaufsgemeinschaft regionaler Erzeuger und Erzeugerinnen mit Abholung unter anderem am Biercafé West im Westpark. Zudem wolle er die Vermarktung über Wiederverkäufer weiter ausbauen, Supermärkte wie Edeka also. Dahlhoff-Eier gibt's da schon längst.

Hofladen "farm2city" in Dortmund: Im November geht's los

Becker-Dahlhoffs wohl mutigstes Projekt: der neue Hofladen an der Kreuzstraße mitten im Kreuzviertel. Mitte November will er eröffnen, ein paar (Teilzeit-)Mitarbeitende sucht er noch. (hier geht's zum Kontakt) Sein Angebot reicht von Fleisch über eingelegtes Gemüse bis Honig. Aus Haltbarkeitsgründen gibt's den Großteils des Fleisches tiefgefroren. "Später soll auch Käse dazukommen", sagt der Ostbürener. Bisher habe der Hof aber aber erst vier Milchkühe. Auch Eis sei geplant, ohne dem Eisladen nebenan Konkurrenz machen zu wollen.

Bei der Produktion helfe die ganze Familie mit, sagt Becker-Dahlhoff. "Meine Mama zum Beispiel macht Marmelade und Eierlikör." Diese Produkte aus eigener Produktion sollen im Kreuzviertel verkauft werden:

Fleisch und Wurst vom Limousin-Rind

Geflügelfleisch

Grillgut (vor allem im Sommer)

Fertiggerichte im Glas (z.B. Rouladen)

Eier

saisonales Gemüse

eingelegtes Gemüse

Eierlikör

Honig

Rapsöl

Emmer und Dinkel (Getreide und Mehl)

Marmelade

Wild-Produkte aus Jagden in Hirschberg, Hessen und Wittgenstein (eigene Herstellung, aber zugekauft von befreundeten Jägern)

geplant: Eis

geplant: Käse

Vielleicht gibt es später auch zugekauftes Obst und Gemüse von benachbarten Höfen.

Aber warum gerade Dortmund? Wie kam Becker-Dahlhoff auf die Idee? Seine Erfahrungen bei der Marktschwärmerei hätten einen großen Teil dazu beigetragen, erzählt der Landwirt. "Ich habe den Kunden gesagt: Kommt doch mal zum Hofladen! Und sie meinten nur: Wie denn – ohne Auto?!" Da sei schnell klar gewesen: Wenn der Kunde nicht zum Hof kommt, muss der Hof halt zum Kunden kommen. Das Ladenlokal an der Kreuzstraße habe er durch Vitamin B gefunden.

Wenn der Kunde nicht zum Hof kommt, kommt der Hof zum Kunden

Dazu kam seine Familiengeschichte: "Ich erinnere mich immer an das, was mein Opa gesagt hat", erzählt er. Die Familie habe schon im Krieg Landwirtschaft betrieben. In den Hungerjahren haben die Dahlhoffs zum Beispiel Kartoffeln verkauft – aus dem Zug zwischen Unna und Dortmund heraus. "Und mein Opa hat immer gesagt: Die Dortmunder haben uns die Brocken aus der Hand gerissen!"

Mit dem neuen Hofladen mitten im Kreuzviertel schließt sich der Kreis wieder. Der Hof Dahlhoff ist zurück in Dortmund.

