Kurios: Dortmund versteigert Säcke voll mit Zara-Kleidung

Zweimal im Jahr versteigert das Fundbüro der Stadt Dortmund Dinge, die nicht abgeholt wurden. Meist sind es Fahrräder, Handys oder Schmuck. Auch stehengelassene Werkzeugkoffer sind oft dabei. Aber dieses Fundstück ist schon etwas Besonderes: 22 Säcke voll mit Kleidung!

Der Startpreis liegt bei 2500 Euro. Laut Stadt ist es "neuwertige Damenbekleidung" der Marke Zara, die auch am Westenhellweg vertreten ist. Viele Stücke haben noch ein Preisschild. Die 22 Säcke á 120 Liter werden allerdings nur komplett abgegeben, betont die Stadt. Das Konvolut bestehe aus Jeans, Röcken, Pullis, Blusen, Mänteln, Stiefeletten und anderen Kleidungsstücken in unterschiedlichen Größen.

Der Rest der diesmal 134 einzelnen Auktionen besteht aus den üblichen Gegenständen, die beim Fundbüro abgegeben wurden oder die die Polizei sichergestellt hat. Was länger als sechs Monate lang nicht abgeholt wurde, darf versteigert werden. Neben vielen Handys und Fahrrädern sind auch ein Werkzeugkoffer, ein Tageslichtprojektor und eine elektrische Zahnbürste dabei. Das Fundbüro rechnet mit Einnahmen bis 15.000 Euro, die in den städtischen Haushalt fließen.

Alle Auktionen laufen über die Online-Plattform sonderauktionen.net. Hier sind neben Dortmund auch andere Städte vertreten. Anschauen kann man sich die angebotenen Gegenstände schon jetzt – die Auktionen starten aber erst um 18 Uhr am Donnerstag (28. September 2023).

Wer eigene Gegenstände vermisst, kann sie über e-fund.eu suchen. Dort sind alle noch gelagerten Fundstücke nach Funddatum sortiert. 2022 seien 4029 Fundsachen im Fundbüro abgegeben worden, so die Stadt, ein Großteil davon (Ausweise, Pässe, Schlüssel...) werden natürlich nicht versteigert.

