Krankenwagen kracht in Dortmunder Haltestelle und Biergarten

Dortmund. Schwerer Unfall im Dortmunder Westen: Ein Krankentransport ist am Montag in eine Bushaltestelle gekracht und blieb in einem Biergarten stehen.

Bei einem schweren Unfall in Dortmund-Kirchlinde sind am späten Montagnachmittag drei Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Die Unfallursache ist noch unklar. Bisher geht die Polizei von einem Alleinunfall aus. Weitere Beteiligte gebe es nicht, erklärte ein Sprecher.

Gegen 17 Uhr verlor der Fahrer eines Krankentransport-Dienstes die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Rahmer Straße ab. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite riss er die Bushaltestelle "Wasserstraße" komplett um und kam erst im Biergarten einer Pizzeria zum Stehen. Das Glas der Haltestelle ging ebenso zu Bruch wie das Metallgestell. Im Biergarten kam es zu leichteren Schäden.

Sofort fing der Motorraum Feuer, konnte aber schnell gelöscht werden. Glück im Unglück: Die Haltestelle war gerade leer – und im Biergarten saß niemand. "Sonst wären es wohl noch mehr Verletzte gewesen", so der Polizeisprecher. Dennoch sei die Zahl der Verletzten hoch: Der Beifahrer des Krankentransports wurde leicht verletzt, der transportierte Patient schwer verletzt. Der Fahrer schwebt in Lebensgefahr.

Die Kirchlinder Straße/Rahmer Straße war seit dem Unfall gegen 17 Uhr gesperrt. Für Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Sperrung bis in den Abend bestehen, hieß es. Der Verkehr wurde umgeleitet.

