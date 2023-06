Kontrolleur in U43 mit Kugelschreiber attackiert - Festnahme

Symbolbild. Nach einer brutalen Attacke auf Fahrkartenkontrolleure ist ein 23-Jähriger in Dortmund jetzt in U-Haft.

Dortmund. Die Polizei hat einen 23-Jährigen gefasst. Er soll am 17. Mai in Dortmund Fahrkartenkontrolleure angegriffen und einen schwer verletzt haben.

Knapp zwei Wochen nach einer brutalen Attacke auf einen Fahrkartenkontrolleur in einer U-Bahn in Dortmund hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 23-Jährige sei bereits polizeibekannt, teilte die Polizei mit.

In der Linie U43 war es am Mittwoch, 17. Mai, zu dem Zwischenfall gekommen. Gegen 13.20 Uhr waren zwei Kontrolleure für die DSW 21 unterwegs, um die Tickets der Fahrgäste zu prüfen. In Höhe der Haltestelle Rüschebrinkstraße erkannten sie, dass ihnen ein junger Mann ein Ticket zeigte, das sie bereits zuvor kontrolliert hatten. Die Prüfer forderten den Mann auf, an der Haltestelle Pothecke auszusteigen um Näheres zu regeln.

U43: Fahrgast ging auf Ticket-Kontrolleure los und flüchtete dann

Dazu kam es nicht, denn der Mann griff die inzwischen vier Ticket-Kontrolleure, die sich bei ihm versammelt hatten, an. Einem von ihnen entriss er einen Kugelschreiber und attackierte damit zwei weitere Fahrkarten-Prüfer, 46 und 54 Jahre alt. Dem Älteren der beiden stach er mit dem Kugelschreiber in den Kopf und flüchtete anschließend aus der Bahn.

Lesen Sie auch: Pfefferspray in Dortmunder U-Bahn - Mehr als 16 Verletzte

Der Prüfer sei den ersten Angaben der Polizei nach nur leicht verletzt worden, hieß es in der ersten Mitteilung der Polizei vom Freitag darauf. Am Mittwoch sprach die Polizei davon, der Kontrolleur sei „schwer“ verletzt worden. So oder so hatte sie Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen.

Der 23-Jährige sei am Dienstag an seiner Wohnadresse angetroffen und dort festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an, berichtete die Polizei.

(dae)

