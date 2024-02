Kontrolle in Dortmund: Mann muss fünf Jahre ins Gefängnis

Dortmund. In der Nacht haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund einen Mann kontrolliert. Dieser wurde von drei Staatsanwaltschaften gesucht.

Gegen 4.30 Uhr in der Nacht zum 16. Februar überprüften Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 50-jährigen Mann. Der Deutsche konnte sich nicht ausweisen, gab aber mündlich seine persönlichen Daten an. Die Polizisten fanden heraus, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach dem Mann suchte, um gleich drei Haftbefehle zu vollstrecken!

Das Amtsgericht Düsseldorf hatte den Mann im September 2021 wegen Betrugs, Diebstahls und Erschleichens von Leistungen in mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Außerdem hatte er noch eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten wegen Diebstahls zu verbüßen, dessen Bewährung widerrufen wurde – sowie eine Restfreiheitsstrafe von 71 Tagen. Ursprünglich wurde der Gesuchte im Jahr 2016 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt.

Die Beamten brachten den Mann zur Bundespolizeiwache. Ein Fingerabdruck-Scan bestätigte eindeutig seine Identität. Der 50-Jährige informierte seine Frau über seine Festnahme. Dann wurde er für fünf Jahre und elf Tage in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

