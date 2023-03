Konfettilauf in Dortmund: Erlös für Frauenselbsthilfe Krebs

Im März 2023 gibt es den so genannten Konfettilauf von Soroptimist International zum ersten Mal in Dortmund. Gelaufen wird für den guten Zweck. Hier ein Archivfoto vom Lauf in Recklinghausen im Jahr 2022.

Dortmund. Klingt nach Spaß und ist für den guten Zweck: der erste Dortmunder Konfettilauf. Es gibt kaum Regeln, aber Blütenkonfetti-Selfies sind ein Muss.

Wie jetzt? Joggen, walken, wandern, gehen, inlinern oder rollern - egal?! Ja. Hauptsache die Teilnehmenden des Konfettilaufs kommen bei den Stationen an. Zum ersten Mal gibt es am Wochenende 25. und 26. März in Dortmund den so genannten Konfettilauf, wie der Soroptimist Club in Dortmund mitteilt. Organisator ist das Frauen-Netzwerk Soroptimist International (SI).

Und so geht's:

Mitmachen kann, wer will: Einzelne, Freunde, Familien, Schulklassen oder Laufgruppen.

Jede Art der Fortbewegung ist erlaubt. Zum Beispiel joggen, walken, wandern, gehen, radfahren, inlinern, rollern.

Man kann an beiden Tagen zu jeder Zeit starten.

Die Strecke wählt jeder nach individuellen Wünschen selbst aus.

An den Stationen, die mit Konfettilaufbannern kenntlich gemacht sind, muss jeder Teilnehmende Blütenkonfetti in die Luft werfen, ein Selfie davon machen und dieses an die Organisatoren schicken oder es gleich selbst auf Instagram posten - unter dem Hashtag #konfettilauf2023 .

. Die Startgebühr beträgt sieben Euro pro Person. Die werden gespendet. Dafür gibt es ein Solidaritätsarmbändchen, einen nachhaltigen Laufbeutel aus Stoff, Blütenkonfetti und eine Übersicht mit den Bannerstandorten.

Anmelden im Internet unter konfettilauf.de.

Der Erlös geht an die Frauenselbsthilfe Krebs in Dortmund.

Laut dem Soroptimist Club in Dortmund haben viele Dortmunder Unternehmen Banner gekauft und sich somit als Sponsoren am Konfettilauf 2023 beteiligt. Zu nennen sind unter anderem das Klinikum Dortmund, die Volksbank, die Buchhandelskette Thalia, die Ausbüttels-Apotheke und einige mehr.

Der Konfettilauf ist eine gemeinsame Aktion mehrerer Soroptimist-Clubs der Metropole Ruhr. In Dortmund beteiligen sich die beiden SI-Clubs Dortmund und Dortmund-Hellweg. Soroptimist International ist ein weltweit aktives Netzwerk berufstätiger Frauen, die sich in der Gesellschaft engagieren.

Das Konzept „Konfettilauf“ entstand vor drei Jahren im Soroptimist Club Hamm. Bei der nun vierten Auflage machen neben Dortmund und Hamm auch Gelsenkirchen, Recklinghausen und Werl mit. (red)

