Kollision: Ist Dortmunder Rennen gegen sich selbst gefahren?

Auto weg, Führerschein weg, Handy auch - alles von der Polizei Dortmund beschlagnahmt. Die hat nach einem Unfall ein Strafverfahren gegen einen Dortmunder eingeleitet: Verdacht auf ein so genanntes Einzelrennen (Symbolfoto).

Dortmund. Unfall in der Dortmunder Nordstadt: Die Wucht des Aufpralls schiebt einen VW in einen Opel. Polizei kassiert Auto des mutmaßlichen Unfallfahrers.

Auf der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Schützenstraße in der Dortmunder Nordstadt ist es Samstag (19.8.) gegen 22 Uhr zu einem Unfall mit drei Autos gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, berichtet die Polizei Dortmund. Sie verdächtigt den 25 Jahre alten, mutmaßlichen Unfallverursacher mit seinem VW Golf ein so genanntes „Einzelrennen“ gefahren zu sein - was verboten ist.

Laut ersten Zeugenangaben fuhr der 25-jährige Dortmunder mit seinem VW Golf auf der Mallinckrodtstraße in Richtung Osten. Auf der Kreuzung Mallinckrodtstraße/Schützenstraße stieß er laut Polizei Dortmund mit dem VW eines anderen 25 Jahre alten Mannes aus Dortmund zusammen. Dieser war in westlicher Richtung auf der Mallinckrodtstraße unterwegs gewesen und hatte nach links in die Schützenstraße einbiegen wollen.

Unfall in Dortmunder Nordstadt: Handy eingezogen, Führerschein weg

Die Wucht des Zusammenstoßes schob den Wagen des aus Westen kommenden Mannes in einen dahinter fahrenden Opel einer 25-jährigen Frau aus Dortmund. Ihr Beifahrer (26, aus Dortmund), der Golffahrer und die Frau sind bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Einzelrennens gegen den Fahrer des VW Golfs ein. Sie beschlagnahmte sein Auto, sein Handy und seinen Führerschein

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf cirka 40.000 Euro. (red)

