Kirmeszoff in Dortmund: Teenager werfen Flaschen auf Polizei

Dortmund. Ärger auf der Dortmunder Karnevalskirmes: Am Rosenmontagabend musste die Polzei auf dem Alten Markt einschreiten. Dabei flogen auch Flaschen.

Während in den Kneipen am Alten Markt ausgelassene Karnevalspartys liefen, benahm sich draußen eine Gruppe Jugendlicher daneben. Dort läuft gerade die Dortmunder Karnevalskirmes. Die rund 20 Teenager störten am Rosenmontagabend so sehr, dass mehrere Gastronomen die Polizei riefen.

Vor allem ein Jugendlicher (16) sei aus der Gruppe am Autoscooter hervorgestochen, erklärt die Dortmunder Polizei. Die Einsatzkräfte wollten den lauten und aggressiven Jungen von den anderen trennen, um ihn zu beruhigen, heißt es – aber das machte ihn noch wilder.

Jugendlicher schlägt Polizisten – Verbotene Waffe gefunden

Nachdem er einen Polizisten geschlagen habe, sei er "zu Boden gebracht und gefesselt" worden, erklärt die Behörde. Dabei fanden die Einsatzkräfte auch einen verbotenen Teleskopschlagstock. Auch der Weg zum Streifenwagen gefiel dem jungen Mann nicht: Er wehrte sich massiv weiter.

Aus "Solidarität" mit ihrem Kumpel warfen Unbekannte aus der Gruppe zwei Flaschen auf die Polizistinnen und Polizisten. Sie trafen aber nicht. Ansonsten blieb die Gruppe ruhig, auch im weiteren Verlauf des Abends, erklärt die Polizei.

Der Jugendliche musste mit auf die Wache. Dort holten seine (laut Polizei ebenso unwilligen) Eltern ihn ab.

Polizei in Dortmund – Das könnte Sie auch interessieren:

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund