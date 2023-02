Kirmes-Termine 2023 in Dortmund: Auf diesen großen und kleinen Stadtfesten geht's rund. (Symbolbild)

Kirmestermine Kirmes in Dortmund: Das sind die wichtigsten Termine 2023

Dortmund. Osterkirmes, Pfingstkirmes, Bartholomäusfest – 2023 ist volles Kirmesprogramm in Dortmund. Hier eine Übersicht über große und kleine Stadtfeste.

Die Kirmes-Saison in Dortmund ist in vollem Gange. Den Start machte von Altweiber bis Aschermittwoch die Dortmunder Karnevalskirmes auf dem Alten Markt. Aber das ist längst nicht die einzige Kirmes 2023 in Dortmund. Auch auf anderen Stadtfesten geht's dieses Jahr rund:

Frühlingskirmes Aplerbeck 2023:

Die Aplerbecker Frühlingskirmes auf dem Aplerbecker Marktplatz ist eher ein Highlight für Kinder als für große Karussellfans. Der kleine, beschauliche Rummel bietet meist ein Fahrgeschäft, ein Kinderkarussell, Los- und Wurfbude und ein paar Kirmes-Imbisse.

Frühlingskirmes Aplerbeck 2023

Termin: 10. bis 13. März 2023

10. bis 13. März 2023 Ort: Marktplatz, Dortmund-Aplerbeck

Hörder Frühling 2023:

Der Hörder Frühling ist ein Stadtteilfest für die ganze Familie. Auf der kleinen Kirmes verteilen sich zwei Karussells, Riesenrad, Kettenflieger, Kinderkarussell, Spielbuden und Imbissstände über Markt, Stiftsplatz und Fußgängerzone. Dazu kommt der verkaufsoffene Sonntag in Hörde.

Hörder Frühlingsfest 2023

Termin: 24.-26. März 2023

24.-26. März 2023 Besonderheit: verkaufsoffener Sonntag

verkaufsoffener Sonntag Ort: Markt/Hermannstraße/Stiftsplatz in Dortmund-Hörde

Dortmunder Osterkirmes "FreDOlino" 2023:

Die große Osterkirmes auf dem Eberplatz in der Dortmunder Nordstadt ist über die Corona-Jahre zum FreDOlino geworden. Aber nach Ende der Corona-Einschränkungen halten die Veranstalter auch 2023 am Konzept der letzten zwei Jahre fest: Der Kirmesplatz in der Nähe des Fredenbaums bleibt eingezäunt, es gibt Einlasskontrollen und 1 Euro Eintritt, mit dem Sonderveranstaltungen, Deko und ein größeres Feuerwerk finanziert werden.

Dortmunder Osterkirmes FreDOlino 2023

Termin: 1. bis 16. April 2023

1. bis 16. April 2023 Besonderheit: samstags Feuerwerke

samstags Feuerwerke Ort: Festplatz Eberstraße, Dortmunder Nordstadt

Corona hatte die traditionelle Dortmunder Osterkirmes zum "freDOlino" gemacht – eingezäunt und mit Einlasskontrolle. Das bleibt auch 2023 so. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Pingsthuekke 2023 in Dortmund-Huckarde:

Die Pingsthuekke rund um den Huckarder Marktplatz hat eine lange Geschichte. Die kleine Dortmunder Traditionskirmes gibt es schon seit weit über 300 Jahren. Achtung: Der Termin für 2023 ist noch nicht bestätigt – Update folgt.

Huckarder Pingsthuekke 2023

Termin: nicht bestätigt (vermutlich 26.-29 Mai 2023)

nicht bestätigt (vermutlich 26.-29 Mai 2023) Besonderheit: Freitag Feuerwerk

Freitag Feuerwerk Ort: Markplatz, Dortmund-Huckarde

Bartholomäuskirmes 2023:

Die Bartholomäuskirmes in Lütgendortmund ist Dortmunds größte Stadtteilkirmes (obwohl sie über die Jahre etwas kleiner geworden ist). Mit weit über 660 Jahren Tradition ist das Fest sicher auch eins der ältesten. Mehrere große Karussells und viele kleine Kirmesstände verteilen sich über Innenstadt, Limbecker Straße und Sondermann-Platz.

Bartholomäuskirmes 2023

Termin: 25.-28. August 2023

25.-28. August 2023 Besonderheit: verkaufsoffener Sonntag, montags Feuerwerk

verkaufsoffener Sonntag, montags Feuerwerk Ort: Limbecker Straße/Heinrich-Sondermann-Platz, Dortmund-Lütgendortmund

Michaelisfest 2023 in Dortmund-Mengede:

Das mit 20 Jahren recht junge Michaelisfest in Mengede lockt im September drei Tage lang in den Stadtteil. Die kleine Kirmes mit einer Hand voll Ständen und Karussells zieht sich vom Marktplatz über die Siegburgstraße bis zum Amtshaus. Dort steht meist eine Bühne mit Livemusik.

Michaelisfest 2023

Termin: 1.-3. September 2023

1.-3. September 2023 Besonderheit: verkaufsoffener Sonntag

verkaufsoffener Sonntag Ort: Markt/Siegburgstraße/Amtspark, Dortmund-Mengede

Stand Februar 2023 / Alle Angaben ohne Gewähr!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund