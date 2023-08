Kinderpraxen am Limit: Lösung für drei Dortmunder Stadtteile

Dortmund. Dortmunds Kinderärzte bekommen mehr Kapazitäten: In drei Stadtteilen werden fünf halbe zu vollen Stellen. Damit steigt die Zahl der Termine.

Ab September könnte es für Dortmunder Eltern einfacher werden, einen Termin bei der Kinderärztin zu bekommen: Fünf halbe Kassensitze werden zu vollen Sitzen ausgeweitet – das bedeutet umgerechnet zweieinhalb Kinderärzte mehr in der Stadt.

Betroffen seien fünf Praxen in Aplerbeck, Hombruch und Scharnhorst, erklärt Dr. Prosper Rodewyk, KVWL-Bezirksstellenleiter in Dortmund. Schon Anfang des Jahres waren in Dortmund zwei halbe Kassensitze aufgestockt worden.

Kinderärzte in Dortmund an "Bedarfsplanung" gebunden

Selbstverständlich ist das nicht: Wie überall sind auch Ärzte in Dortmund an die "Bedarfsplanung" der Kassenärztlichen Vereinigung gebunden. Sie legt fest, wie viele Praxen in einer Stadt gebraucht werden. In Dortmund gibt es aktuell 38,5 Kinder- und Jugendmediziner (umgerechnet in Vollzeitstellen). Damit liegt der Versorgungsgrad laut KVWL bei 111,4 Prozent – und damit schon über der Sperrgrenze von 110 Prozent. Daher ist Dortmund eigentlich für neue Praxen und Kassensitze gesperrt.

Dennoch wurden die fünf "Sonderbedarfs-Anträge" der Kolleginnen und Kollegen in Dortmund genehmigt. Damit liege der Versorgungsgrad bei 116 Prozent, so Rodewyk. Aber der Bedarf sei groß: Mehr U-Untersuchungen, mehr Impfungen, mehr und schwerere Infektionen mit RS-Viren durch die lange Corona-Abschottung – das alles bringe Ärztinnen nicht nur in Dortmund ans Limit. Dazu kommen viele Flüchtlingskinder: "Dieses Jahr sind in Dortmund 6000 Kinder eingeschult worden. Sonst waren es deutlich weniger", so Rodewyk.

Winter 2022/23: Dortmunder Praxen voll mit "Hustenkindern"

Die zusätzlichen Kassensitze für Dortmund seien schon im Winter beantragt worden, so Rodewyk. Das Genehmigungsverfahren dauere lange. Die letzte Saison traf besonders Kinder hart: Die Praxen waren voll mit kleinen Husten-Patienten und Scharlach-Opfern.

Nach der harten Saison hatte die KVWL alle Kinderärzte- und ärztinnen in der betroffenen Region befragt, erklärt der Dortmunder Hausarzt Rodewyk. "Das Bild war eindeutig: Die Kollegen sind komplett am Limit, die Kapazitätsgrenzen sind erreicht. Wir gehen davon aus, dass die Aufstockung um insgesamt zweieinhalb Kassensitze zu einer spürbar verbesserten Versorgungslage führt."

