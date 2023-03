Kind stößt vor Dortmunder Schulzentrum mit Bus zusammen

Dortmund. Ein Linienbus hat am Mittwoch an einem Dortmunder Schulzentrum ein Kind angefahren. Seelsorger der Polizei kümmerten sich um die anderen Kinder.

Ein Kind ist Mittwochmittag gegen 13 Uhr mit einem Linienbus zusammengestoßen. Es wurde dabei höchstens leicht verletzt, kam aber dennoch vorsorglich ins Krankenhaus. Eine Busfahrerin fuhr in die Haltestelle „Hördemannshof“ an der Dörwerstraße am Schulzentrum in Dortmund-Nette ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei traf der Bus das Kind, das auf der Fahrbahn war, mit der rechten Front, und es fiel auf den Gehweg.

Derzeit kann die Polizei noch nicht sagen, ob es sich bei dem betroffenen Kind um ein Mädchen oder einen Jungen handelt und wie alt es ist.

Seelsorger der Polizei kümmerten sich um die Kinder, die den Unfall mitbekamen, und erklärten ihnen, was vorgefallen war.

(JaK)

