Kellerwohnung im Dortmunder Süden komplett ausgebrannt

Schock zum Wochenstart: In der Dortmunder Bittermark ist am Montagmorgen eine Kellerwohnung komplett ausgebrannt. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Als die Feuerwehr gegen 7.15 Uhr zum Brandort an er Pleugerstraße kam, stand die Wohnung im Souterrain des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses komplett in Flammen. Durch einen "massiven Löschangriff", so schreibt die Feuerwehr, wurde ein Übergreifen des Feuers auf anderen Wohnungen verhindert. Nach einer halben Stunden waren die Flammen größtenteils gelöscht.

Wohnung komplett zerstört – Fassade beschädigt

Ein Bewohner der brennenden Wohnung hatte sich schon ins Freie gerettet – eine Bewohnerin aus dem Dachgeschoss wurde von der Feuerwehr durchs stark verrauchte Treppenhaus geleitet. Beide kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Brandwohnung wurde durch das Feuer komplett zerstört, erklärt die Feuerwehr. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde beschädigt. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Brandursache wird ermittelt.

