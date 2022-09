Keine Beute: Räuber entreißt Dortmunder eine leere Tasche

Dortmund. Raub auf der Thusneldastraße: Ein 28-Jähriger hat am helllichten Tag einem Mann die Tasche weggerissen. Sie war allerdings leer.

Nach einem Straßenraub in Dortmund-Dorstfeld hat die Polizei am Montag einen Mann (28) festgenommen. Er soll einem 68-Jährigen die Tasche entrissen haben, schreibt die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Der Raub passierte am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der Thusneldastraße. Der junge Mann soll seinem Opfer zunächst ohne Vorwarnung von hinten in die Jackentasche gegriffen haben. Aber der Mann wehrte sich – es kam es zu einem Handgemenge.

Täter entreißt 68-Jährigem leere Einkaufstasche

Der 28-Jährige (ein Pole ohne festen Wohnsitz) entriss dem Mann eine Tasche und rannte davon. Was er in diesem Moment noch nicht wusste: Bei seiner Beute handelte es sich nur um eine leere Einkaufstasche, schreibt die Polizei weiter.

Die Polizei nahm den Täter wenig später in Tatortnähe fest. Die Ermittlungen dauern an. Der 68-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt.

