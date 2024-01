Die Supermarktkette Kaufland schließt Filialen in NRW - auch die in Dortmund-Mengede (Symbolbild).

Einzelhandel Kaufland will Supermarkt in Dortmund-Mengede schließen

Dortmund. Die Supermarktkette Kaufland will Filialen schließen, die nicht mehr genug erwirtschaften. Andere Dortmunder Kaufland-Standorte nicht betroffen.

Im März 2025 soll das Licht ausgehen in der Kaufland-Filiale an der Straße Heimbrügge in Dortmund-Mengede - einem Stadtteil im Dortmunder Nordwesten.

In Nordrhein-Westfalen will die große Supermarktkette besonders viele Filialen dichtmachen - neben dem Geschäft in Dortmund-Mengede auch die Märkte in:

Siegen-Fludersbach (geplante Schließung Juni 2024)

Ruhr-Park Bochum (September 2024)

Palais Vest, Recklinghausen (Januar 2025)

Kaufland bewertet alle Supermarktstandorte

Für die betroffenen Mitarbeitenden im Supermarkt in Mengede, in dem vor Kaufland ein Realmarkt gewesen war, dürfte diese Information keine Überraschung sein. Sie wurden darüber bereits im Oktober 2023 bei einer Mitarbeiterversammlung informiert, berichteten die Ruhrnachrichten damals. Betriebsrat und Arbeitgeber wollten deswegen einen Sozialplan aushandeln.

Nicht nur die NRW-Standorte hat Kaufland im Blick. Jeder Standort werde „individuell im Hinblick auf seine langfristigen Entwicklungspotenziale“ bewertet. In den von den Schließungen betroffenen Filialen hätte sich „das Betriebsergebnis negativ entwickelt“, schreibt das Unternehmen.

Es gibt noch fünf weitere Kaufland-Standorte in Dortmund

Kaufland betreibt noch fünf weitere Filialen in Dortmund - und zwar an der Bornstraße in der Nordstadt, im Indupark in Oespel, am Aplerbecker Marktplatz, am Körner Hellweg in der östlichen Innenstadt und an der Straße Luisenglück in Hombruch. Die sind jedoch alle weit vom Supermarkt in Mengede entfernt und daher möglicherweise keine Alternative für Kauflandkundinnen und -kunden aus Mengede.

Deutschlandweit ist Kaufland in acht Ländern Europas präsent. In Deutschland gibt es nach Unternehmensangaben über 770 Filialen und über 90.000 Mitarbeitende. Die Supermarktkette gehört ebenso wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. (JaK)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dortmund