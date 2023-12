Katze stirbt in Dortmund in brennender Wohnung

Die Feuerwehr ist Mittwochabend gegen kurz nach 21 Uhr zum Emscherpfad nach Dortmund-Dorstfeld ausgerückt. Im Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen - wohl im Bereich des Bettes, wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage mitteilt. Dort sei die Intensität des Feuers am höchsten gewesen.

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, sahen sie schon Rauch aus dem Treppenhaus sowie aus geschlossenen Fenstern des Obergeschosses dringen. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits unverletzt ins Freie retten können. Eine Katze in der betroffenen Wohnung im Obergeschoss schaffte es jedoch nicht. Sie war erstickt im Bereich der Küche gefunden worden.

Das Feuer im Schlafzimmer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Einsatz dauerte um die anderthalb Stunden. Die Brandwohnung ist nun vorübergehend unbewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren im Einsatz gewesen. (red)

