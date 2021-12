Junge stirbt nach Unfall in Dortmund: Anklage gegen Senior

Dortmund. Vierjähriger läuft bei grüner Ampel auf die Straße, Autofahrer erfasst den Jungen. Die Anklage gegen den Senior lautet auf fahrlässige Tötung.

Vor knapp zehn Monaten musste eine Mutter mit ansehen, wie ihr vierjähriger Sohn vor einer Kita in Dortmund von einem Auto erfasst und so schwer verletzt wurde, dass er Stunden später im Krankenhaus gestorben ist. Am 14. Januar des kommenden Jahres startet vor dem Amtsgericht die Verhandlung gegen den Mann, der laut Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich sein soll. Die Anklage wirft dem inzwischen 85-jährigen Dortmunder fahrlässige Tötung vor. Die Mutter wird den Prozess verfolgen. Sie ist als Zeugin geladen. Die Eltern des Vierjährigen treten außerdem als Nebenkläger auf.

Zu dem Unfall kam es am 24. Februar dieses Jahres gegen 13.30 Uhr. Wie die Polizei Dortmund danach berichtet hatte, hatte der Junge an der Aplerbecker Straße mit seiner Mutter an einer Ampel gewartet. Als die für Fußgänger auf Grün umschaltete, war der Vierjährige Zeugenangaben nach los gelaufen. Der Autofahrer war mit seinem Audi über die Rotlicht zeigende Ampel gefahren. Möglicherweise war er zum Unfallzeitpunkt durch die tief stehende Sonne geblendet worden, so die Anklage. Es kam zur Kollision mit tragischen Folgen. Die Mutter und weitere Augenzeugen hatten bei dem Unfall einen Schock erlitten.

Ein Verhandlungstag am Amtsgericht Dortmund

Das Amtsgericht hat zunächst nur einen Verhandlungstag angesetzt. An dem Termin sollen neben der Mutter und dem Angeklagten auch Polizisten und ein Rechtsmediziner als Zeugen gehört werden. Zudem werden Gutachten erörtert, die das Gericht in Auftrag gegeben hatte. Sachverständige hatten sowohl den Unfallhergang untersucht als auch die Verkehrstüchtigkeit des Angeklagten.

Dass der Angeklagte im Fall einer Verurteilung ins Gefängnis muss, ist unwahrscheinlich. Die Staatsanwaltschaft hat den 85-Jährigen vor dem Einzelrichter angeklagt. Der verhängt - anders als ein Schöffengericht - in der Regel eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von maximal zwei Jahren, die dann zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.

