Juicy Beats: Zehn entspannte Orte im Westfalenpark Dortmund

Das Juicy Beats Festival findet am 28. und 29. Juli 2023 im Dortmunder Westfalenpark statt.

Dortmund. Endlich wieder "Juicy Beats" im Westfalenpark Dortmund! Wer sich vom Festival-Trubel entspannen will, findet an diesen Orten Schatten und Ruhe.

"Juicy Beats" ist zurück! Am 28./29. Juli steigt das fruchtige Festival wieder im Westfalenpark Dortmund. Highlights im Line-Up sind unter anderem Kraftklub, Nina Chuba, Provinz und SDP. Aber der Park ist groß: Zwischen den fast 30 Bühnen und Floors liegt viel Grün – mit vieln lauschigen Plätzen zum Chillen, Picknicken und Abkühlen, falls die Sonne zu sehr knallt.

Das sind die zehn entspanntesten Orte im Westfalenpark, fernab vom Festival-Trubel:

hohe Stein-Kaskaden (rechts unterhalb der Altenakademie): Von hier hat man einen tollen Weitblick. Der Sitzplatz ist schattig und wegen der hohen "Klippe" einfach toll! Hier weht auch meist ein laues Lüftchen.

Teich am Café "Zimt und Zucker": Mitten im Park liegt versteckt hinter dem kleinen Café eine kuschelige, schattige Wiese und ein kleiner Teich. Paradiesisch!

Brunnen und Wasserbecken: Am großen, aufwändig bepflanzten Hang östlich des Florians ist zwar kaum Schatten – aber es gibt mehrere seichte Brunnenbecken. Besonders fuß-erfrischend: Das doppelte Wasserbecken unten am Hang und der große Brunnen ganz oben im Wäldchen.

Japanischer Garten mit Teich: Zwischen Buschmühlenteich und Robinsonspielplatz gibt's Erfrischung für Körper und Geist. Hier findet man sonnige und schattige Plätzchen am Hang oder am Wasser. Zen-Entspannung pur! Zeigen sich im Festivaltrubel wohl auch die Schildkröten?

Rund ums Naturschutzhaus: Der Weg oberhalb des Japanischen Gartens führt zum Naturschutzhaus. Dieser Teil des Parks ist nicht nur schattig, sondern meist auch viel leerer als andere Orte.

Heidelandschaft neben dem Sonnensegel: Kiefern, Sand und Erika – und dazwischen schattige Bänke. Sehr gemütlich! Es gibt auch einen Teich. Allerdings wird der Bereich gerade umgestaltet und liegt mitten im Festival-Hotspot. Trotzdem schön!

Kräutergarten am Torfhaus: Der kleine formale Hecken-Garten ist eine Welt für sich. In der zugewachsenen, schattigen Sitzecke am Ende kann man etwas Ruhe tanken.

Teich mit Plattformen: Direkt östlich des Torfhauses ist ein kleiner See mit gemütlichen Runden Steg-Plattformen. Nicht schattig, aber nass!

"Waldwege" und Fischteich: Wer hinterm Café an den Wasserbecken den Hauptweg verlässt und sich ins Gebüsch schlägt, steht plötzlich im Wald. Weiche Wege, Schatten pur und – etwas weiter ist ein idyllischer Teich mit Bänken.

Brauerbrunnen: Auch der Brunnen in der Nähe der Seilbahn-Talstation bietet Schatten. Und die Füße passen gut ins Wasser! Der komplette Bereich ist mit hohen Bäumen bewachsen.

fünf große Teiche: Und dann gibt es natürlich noch die üblichen Verdächtigen, wenn's um Wasser im Dortmunder Westfalenpark geht:

Buschmühlenteich

See am Kaiserhain

Tonnenteich am Robinson-Spielplatz

Flamingoteich am Haupteingang

Teich unterhalb der großen Festivalwiese

Aber Achtung! Nicht immer sind die Brunnen, Wasserstellen, Teiche und Seen für Fuß-Bäder gedacht. Wer seine Mauken ins Wasser stecken möchte, sollte dafür keine Beete niedertrampeln. Abkühlung gibt es troztdem genug.

