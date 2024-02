Dortmund. Alligatoah und Cro sind die Top-Acts des Juicy Beats. Welche Bands im Sommer 2024 sonst noch im Westfalenpark Dortmund auftreten.

Die Vorfreude bei den Musik-Fans steigt: Juicy Beats findet auch 2024 wieder im Dortmunder Westfalenpark statt.

Unter anderem treten dort in diesem Jahr Alligatoah, Cro und Bukahara auf.

Juicy Beats 2024: Welche Acts sonst noch mit dabei sind und was die Tickets kosten, lesen Sie hier.

Es ist der Höhepunkt des Festival-Sommers in Dortmund: das Juicy Beats im Westfalenpark. 2024 findet das Festival nun zum 27. Mal statt. Wir haben die bereits bekannten Infos zum Juicy Beats an dieser Stelle zusammengefasst:

Wann ist das Juicy Beats 2024?

Zwei Tage lang kann im Juli im Westfalenpark gefeiert werden: Das Juicy Beats findet in diesem Jahr am 26. Juli (Freitag) und am 27. Juli (Samstag) statt. Der Campingplatz öffnet wie immer schon am Donnerstag, 25. Juli.

Juicy Beats 2024: Welche Musiker und Musikerinnen treten auf?

2024 mit dabei ist einer der erfolgreichsten deutschen Künstler, der schon einige Jahre nicht mehr auf der Juicy Beats-Bühne stand: Cro. Zuletzt brachte der Rapper mit der Pandamaske, der mit Songs wie Easy, Einmal um die Welt oder Whatever bekannt wurde, im vergangenen August seine Spacejam EP auf den Markt. Im kommenden Sommer ist er einer der Headliner des Juicy Beats 2024. Ob er am Freitag oder Samstag auftreten wird, ist noch nicht bekannt.

Tritt 2024 beim Juicy Beats in Dortmund auf: Rapper und Musiker Cro. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Auch wahrlich kein Unbekannter ist der Deutschrapper Alligatoah, den der Veranstalter im Dezember zusammen mit weiteren Acts bekannt gab. Alligatoah wird mit neuem Album im Gepäck nach Dortmund kommen.

Diese Acts hat der Veranstalter schon für das Juicy Beats 2024 verkündet:

Alligatoah

Cro

Bukahara

Querbeat

Paula Hartmann

1986zig

Mehnermoos

Swiss & die Andern

Edwin Rosen

Mayberg

Ennio

Lari Luke

Domiziana

Außerdem mit dabei: Paula Carolina, Blumengarten, Bibiza, Ritterlean, Ness, Pöbel MC, Lostboi Lino, Botticelli Baby, Beauty & the Beats, Tjark, Dekialem, Ellice, Juliet Sikora, Tube & Berger

Juicy Beats 2024: Wann gibt es Tickets?

Es gibt verschiedene Ticketoptionen für das Juicy Beats:

Wochenendeticket für beide Tage: 125 Euro (plus 3,50 Euro Gebühr)

Tagestickets für Freitag/Samstag: jeweils 70 Euro (plus 3,50 Gebühr)

VIP-Gold-Tickets: zwischen 212,99 Euro und 312,99 Euro (plus 3,50 Euro Gebühr)

Alle weiteren Infos zu den Tickets gibt es hier.

Mega-Party im Westfalenpark: Die Vorfreunde auf das Juicy Beats 2024 steigt bereits. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

Wann öffnet der Campingplatz beim Juicy Beats 2024?

Auch 2024 darf wieder in der Nähe des Festival-Geländes gecampt werden. Der Campingplatz öffnet von Donnerstag (25. Juli) 15 Uhr bis Sonntag (28. Juli) 15 Uhr. Der Platz liegt rund drei Minuten Fußweg vom Festivalgelände entfernt.

Einlasszeiten des Campingplatzes / Bändchenausgabe:

Donnerstag (25. Juli 2024) von 15 bis 21 Uhr

Freitag, (26. Juli 2024) von 10 bis 21 Uhr

Samstag, (27. Juli 2024) von 10 bis 21 Uhr

Alle weiteren Informationen zum Camping gibt es hier.

Juicy Beats 2024: Was kostet das Camping?

Ein Camping-Ticket kostet 28,50 Euro (plus 10 Euro Müllpfand). Das Zeltplatz- und Parkticket gibt es jeweils für 12 Euro. Ein Wohnmobil-Stellplatz kostet 24 Euro.

Anreise zum Juicy Beats: Wie komme ich zum Festivalgelände?

Es gibt verschiedene Wege, um das Juicy-Beats-Gelände zu erreichen.

Mit dem ÖPNV: Die U45 (Richtung Westfalenhallen) und die U49 (Hacheney) fahren zum Festivalgelände (Haltestelle Westfalenpark).

Die U45 (Richtung Westfalenhallen) und die U49 (Hacheney) fahren zum Festivalgelände (Haltestelle Westfalenpark). Mit dem Auto: Per Auto ist das Festivalgelände über die B1 zu erreichen. Rund um den Westfalenpark gibt es einige Parkplätze. Parktickets für die Plätze E3 (Parkplatz für Camper und Vans) und F2 können vor Ort gekauft werden.

