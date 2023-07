Juicy Beats 2023 in Dortmund: Volles Haus zum Festival-Start

Dortmund. Zwei Tage Alarm im Dortmunder Westfalenpark: Das "Juicy Beats 2023" läuft! Schon die ersten Acts starteten mit großem Publikum.

Juicy Beats 2023 im Westfalenpark Dortmund gestartet

im Westfalenpark Dortmund gestartet Freitag und Samstag 170 Acts und DJs auf 30 Floors

170 Acts und DJs auf 30 Floors Campingplatz auf riesigem Parkplatz

auf riesigem Parkplatz Samstagnachmittag drohen Gewitter, die Abende sollten trocken bleiben

Zwei Tage Party im Dortmunder Westfalenpark: Das Juicy Beats 2023 läuft! Auf fast 30 Bühnen und Floors feiern am Freitag und Samstag geschätzt 50.000 Fans. Nicht nur Headliner wie Nina Chuba, Kraftklub oder SPD dürften sie von den Socken hauen. Auch unbekannte Acts machen Alarm – und das sei etwas ganz Besonderes, meint Festival-Macher Carsten Helmich im Video-Interview.

Der Freitag startete mit etwas Regen. Na und? Kein Ding. Zum Festivalstart um 14 Uhr zogen noch dicke Wolken mit Schauern über Dortmund, aber dann kam immer wieder die Sonne raus. Nur wenige Tropfen fielen noch. Und sowieso: Wofür gibt's Musik, Drinks und gepflegte Festival-Konversationen – wenn nicht zum Ausblenden des Wetters? Festival-Sprecherin Ann-Christin sieht aber keine große Unwettergefahr: "Wir haben einen Meteorologen, der uns berät", erklärt sie. Gewitter kann es am Samstag trotzdem geben.

Das trübt die Stimmung allerdings nicht. Schon bei den ersten Acts am Freitag (wie Montez oder Kafvka) waren die Bereiche vor den beiden Hauptbühnen gut gefüllt. Aber wie es beim Juicy Beats so ist – Platz genug gibt's immer! Und wer sich ein bisschen entspannen will, fläzt sich in die orangenen FH-Liegestühle. Wie immer beim Juicy Beats sind auch viele Familien mit Kindern da.

Ein kleiner Wermutstropfen (von den Wolken abgesehen) ist auch dieses Jahr das unübersichtliche Festival-Gelände. Immer wieder fragen sich verwirrte Suchende gegenseitig, wo es zu bestimmten Bühnen und Floors geht. Lagepläne stehen nur sporadisch an den Wegen.

Volles Haus schon beim Juicy-Beats-Start: Die Fans warten vor der Mainstage auf Montez. Foto: Kirsten Gnoth

Camping beim Juicy Beats: Zeltaufbau im Regen

Camper und Camperinnen wurden am Donnerstagnachmittag allerdings nass. Zeltaufbau im Regen – nicht ideal, aber unvermeidbar. Glamping sollen doch andere machen. Praktisch am Camping-Parkplatz neben dem TSC Eintracht: Das dicke Kopfsteinpflaster lässt zwar Zelt-Heringe rein, aber keine Matsche raus.

Aber solange genug Bier da ist, ist das Wetter sowieso egal. Für Nachschub bis direkt vors Zelt sorgt Flaschenpost: Der Lieferservice übernimmt die Nahversorgung auf dem Campingplatz und hat seine Bullis extra fürs Juicy Beats gegen Bollerwagen eingetauscht.

