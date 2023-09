Jugendliche verletzen 40-Jährigen in Dortmund schwer

Dortmund Der Mann wurde bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher niedergeschlagen und erlitt erhebliche Kopfverletzungen. Zeugen gesucht

Bei einer Auseinandersetzung mit einer kleinen Gruppe von Jugendlichen ist ein 40-jähriger Mann auf dem Apfelmarkt in Dortmund Aplerbeck an der Köln-Berliner-Straße schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Samstag gegen 23:40 Uhr vermutlich niedergeschlagen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Zwei tatverdächtige 15-Jährige seien vorläufig festgenommen worden, sagte Staatsanwältin Gülkiz Yazir auf Anfrage.

Der 40-Jährige wurde nach einer Notarzt-Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Akute Lebensgefahr bestehe nicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. (dpa)

