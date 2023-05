Jugendliche (11, 13 und 14) erbeuten bei Überfall 3,52 Euro

Dortmund. Einsatz gegen Jugendkriminalität: Die Dortmunder Polizei konnte drei junge Verdächtige stellen. Sie sollen 3,52 Euro erbeutet haben.

Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Jugendkriminalität hat die Dortmunder Polizei mehrere Tatverdächtige gestellt. Drei 11, 13 und 14 Jahre alte Verdächtige sollen einen Raubüberfall auf drei Jugendliche begangen haben, teilten die Ermittler am Montag mit. „Dabei erbeuteten sie 3,52 Euro.“

Überfall in Dortmund: Drei Minderjährige flüchteten

Die drei Minderjährigen flüchteten zunächst, wurden aber wenig später gefasst. „Der 14-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und seinen Eltern übergeben.“ Die 11- und 13-Jährigen seien in eine Jugendschutzstelle gebracht worden. Lesen Sie hier: Polizei tasert Hund auf Spielplatz: Ordnungsdienst verletzt

In der Nacht zu Samstag kontrollierten die Polizeibeamten insgesamt 110 Personen. Darunter erhielten 33 Platzverweise. In einem Fall entdeckten sie bei der Überprüfung von drei Minderjährigen eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel. Die Polizei habe zudem unter anderem noch eine gefährliche Körperverletzung unter Heranwachsenden aufgeklärt und ein gestohlenes Fahrrad sichergestellt. Lesen Sie hier: Messerangriff: Streit in der Dortmunder Nordstadt eskaliert

Zwei Kinder bei Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt

Unabhängig von der Kontrollaktion sind in Dortmund zwei Kinder bei einem versuchten Wohnungseinbruch auf frischer Tat ertappt worden. Das zwölfjährige Mädchen und der gleichaltrige Junge hatten sich in einem Mehrfamilienhaus an einer Wohnungstür zu schaffen gemacht, wie die Polizei am Sonntag berichtet. Die 44 Jahre alte Mieterin hörte verdächtige Geräusche und informierte die Polizei. Lesen Sie hier: Busfahrer verliert Kontrolle und prallt gegen parkende Autos

Ein Nachbar versuchte, das Mädchen festzuhalten. Das Kind konnte sich aber mit lautem Geschrei losreißen und zusammen mit dem Jungen fliehen. Die Polizei griff das Duo den Angaben zufolge kurz darauf in der Tatortnähe auf und stellte Einbruchwerkzeuge sicher. Die Kinder wurden laut Mitteilung ebenfalls der Jugendschutzstelle übergeben. (dpa) Auch interessant: Popsängerin Leony tritt beim großen Dortmunder Stadtfest auf

