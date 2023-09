"InterTabak" in Dortmund: Strafverfahren gegen 14 Aussteller

Nach der Messe "InterTabac" in der Dortmunder Westfalenhalle (14.-16. September) zieht der Zoll Bilanz. Die Beamten der "Kontrolleinheit Verkehrswege" des Hauptzollamts haben auch auf der Messe kontrolliert, ob alle angebotenen Tabakwaren ordnungsgemäß versteuert worden waren, schreibt die Behörde in einer Mitteilung.

Dabei seien 14 Ausstellende aufgefallen, schreibt die Behörde weiter. Insgesamt seien an den Ständen an unversteuerten Waren angeboten worden:

Die Dortmunder Zöllner leiteten noch vor Ort in der Westfalenhalle Steuerstrafverfahren gegen die betroffenen Ausstellenden ein. Insgesamt verlangten die Beamten Sicherheitsleistungen in Höhe von 21.200 Euro.

