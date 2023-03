Viele Filialen in NRW Dortmunder Schreibwaren-Kette meldet Insolvenz an

Dortmund. Die Schreibwarenkette "Pro Büro und Kopier" hat Insolvenz angemeldet. Die Firma mit Sitz in Dortmund hat 16 Filialen in NRW.

Wieder eine Firmeninsolvenz in Dortmund: Die "Pro Büro & Kopier GmbH" ist pleite. Das Insolvenzverfahren wurde am 15. März durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund eingeleitet, ein vorläufiger Insolventverwalter wurde eingesetzt.

Die Dortmunder Schreibwarenkette hat laut Firmenhomepage 16 Filialen im Großraum Ruhrgebiet, darunter in Bottrop, Düsseldorf, Duisburg, Herne und Schwerte. Die Dortmunder Filiale "Stift und Feder" liegt prominent mitten in der Innenstadt – an der Brauhausstraße zwischen Volksbank und Hansaplatz. Der Verwaltungssitz ist in der Speicherstraße im Dortmunder Hafen, direkt an der neuen Hafenpromenade.

Pro Büro und Kopier insolvent – 16 Filialen in NRW

Neben Innenstadt-Filialen gehören etwa auch der Montblanc-Shop am Düsseldorfer Flughafen oder ein Copyshop an der Uni Duisburg zum Filialnetz von Pro Büro & Kopier. Einige Filialen tragen auch noch alte Inhaber-Namen, wie Zurhausen in Gladbeck und Dorsten oder Kellermann in Ratingen.

Das Unternehmen ist nicht nur auf den Großhandel mit Büromaschinen, Büromöbeln, Büromaterial und Co. spezialisiert, sondern setzt auch auf den stationären Einzelhandel mit Schreibwaren, Fotokopien, Bindungen, hochwertigen Schreibgeräten, Papeterie, Lederwaren und Geschenkartikeln.

Weitere Insolvenz in Dortmund: 40 Jahre "Pro Büro"

Laut Unternehmensseite von Pro Büro & Kopier wurde vor fast 40 Jahren der Grundstein für die Unternehmensgeschichte gelegt – "mit einer Hand voll Münzkopierern" in der Ruhr-Uni Bochum. Mitte der 70er habe der Aufbau einer der größten Kopierladen-Ketten Deutschlands begonnen, heißt es weiter. In den 80ern sei das Angebot um Büromaterial und Schreibwaren erweitert worden.

Ob nach der Insolvenz von "Pro Büro & Kopier" alle 16 Filialen gerettet werden können ist unklar. Geschäftsführer Christian Podszuk: Die Filialen sollen vorerst weiterlaufen – aktuell werde ein Insolvenzplan erstellt.

Zuletzt hatte auch die weit größere Bürobedarf-Kette Staples Insolvenz angemeldet. Alle Filialen in Deutschland schlossen – darunter auch das Geschäft in Dortmund-Kley.

