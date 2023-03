Illegales Rennen in Dortmund? Frau und zwei Kinder verletzt

Dortmund. 31-jähriger Dortmunder kracht nahe Polizeiwache in Pkw von Familie. Der Mann hat sich wohl zuvor ein Rennen mit einem anderen Fahrer geliefert.

Bei einem Verkehrsunfall nahe der Nordwache der Polizei in Dortmund sind eine 28-jährige und zwei Kinder im Alter von zehn Monaten und sechs Jahren verletzt worden. Sie saßen im VW eines 30-Jährigen, der am Samstagabend gegen 20.30 Uhr vom Freiherr-vom-Stein-Platz in die Münsterstraße abgebogen war. Im Kreuzungsbereich kam es nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 31-jährigen Dortmunders, der auf der Heiligegartenstraße in Richtung Osten fuhr. Der VW geriet durch die Kollision ins Schleudern und prallte gegen eine Ampel.

Die drei Leichtverletzten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Ersten Erkenntnissen der Polizei könnte dem Verkehrsunfall ein illegales Rennen vorausgegangen sein. Das könnte sich der 31-Jährige mit einem 25-jährigen BMW-Fahrer aus Lüdenscheid mit seinem BMW geliefert haben. Die Polizei stellte die Führerscheine und auch die Mobiltelefone der beiden Männer sicher. Die Ermittlungen dauern an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro.

Handy- und Gurtverstöße sowie deutlich überhöhtes Tempo

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag waren Beamtinnen und Beamte wieder in den Bereichen Innenstadtwall, Hafen, Phoenix-West und Phoenixsee unterwegs. In der Spitze stellten sie an die 100 szeneangehörige Fahrzeuge fest und kontrollierten mehr als 70 Fahrzeuge sowie fast 150 Personen. Die Polizei ahndete unter anderem zwei Handy- und zwölf Gurt-Verstoße. In zwei Fällen war die Betriebserlaubnis von Fahrzeugen abgelaufen. Den VW eines 22-Jährigen aus Menden stellte die Polizei aufgrund von massiven Schleifspuren sicher. Der Wagen soll nun durch einen Sachverständigen begutachtet werden.

In der Nacht stellten die Beamten zudem mehr als 200 Geschwindigkeitsverstöße fest. „Spitzenreiter“ war ein VW-Fahrer aus Hagen mit gemessenen 74 bei erlaubten 30 km/h.

